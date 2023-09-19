Увеличение госдолга США в мировом масштабе может привести к нестабильности на финансовых рынках, повышению процентных ставок, девальвации доллара и нарушению бюджетного финансирования стран, что может замедлить экономический рост всего мира.

Соединенные Штаты Америки обновили антирекорд в своем госдолге, который перевалил за 33 триллиона долларов. Данный факт вызывает обеспокоенность о возможности нового шатдауна(англ. Shutdown) государственного аппарата из-за превышения лимита госдолга. Такой исход событий часто следует рука об руку с ожесточенными спорами между республиканской и демократической партиями в Конгрессе Соединенных Штатов.

Текущее соглашение о госдолге истекает через полторы недели, и, судя по всему, республиканцы будут использовать эту возможность для демонстрации своей силы. Споры вокруг госдолга становятся особенно напряженными, поскольку его объем разрастается с невообразимой скоростью. Прогнозы экспертов говорят о том, что к концу текущего десятилетия госдолг может превысить 50 трлн долларов - это цифра, которая впечатляет даже законодателей.

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Несмотря на то, что Китай и Россия известны своими гигантскими размерами, американцы все равно превосходят их по тратам на оборонительное ведомство. В этом году проценты по госдолгу будут близки к госбюджету Пентагона.

Департамент казначейства США представило отчет, в котором указывается, что за первые 11 месяцев текущего фискального года дефицит государства составил 1,5 трлн долларов, что на 61% больше, чем в прошлом году за тот же период времени.

Беспорядочное расходование денег в правительстве приводит к серьезным последствиям. Например, они не могут правильно рассчитать стоимость программ поддержки, таких как Программа кредитов на удержание сотрудников. Эти программы, созданные во время пандемии, уже значительно превысили ожидаемое значение.

Эксперты предупреждают, что стоимость госдолга может продолжать расти и вызвать серьезные проблемы для будущих поколений. Обе партии также имеют разные подходы к проблеме госдолга. Республиканская партия требуют урезания расходов, в то время как администрация Белого дома обвиняет их в росте госдолга из-за налоговых послаблений для богатых и крупных компаний.

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Глава министерства фанансов США Джанет Йеллен заявила о поддержке фискальной(налогово-бюдже́тная) политике, однако призывает быть более осторожными в отношении расходов. Это переломный момент, и будущее экономики США зависит от того, как этот вопрос будет решен.