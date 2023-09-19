Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Мыльный пузырь: госдолг США превысил 33 триллиона долларов
Увеличение госдолга США в мировом масштабе может привести к нестабильности на финансовых рынках, повышению процентных ставок, девальвации доллара и нарушению бюджетного финансирования стран, что может замедлить экономический рост всего мира.

реклама

Соединенные Штаты Америки обновили антирекорд в своем госдолге, который перевалил за 33 триллиона долларов. Данный факт вызывает обеспокоенность о возможности нового шатдауна(англ. Shutdown) государственного аппарата из-за превышения лимита госдолга. Такой исход событий часто следует рука об руку с ожесточенными спорами между республиканской и демократической партиями в Конгрессе Соединенных Штатов.

Текущее соглашение о госдолге истекает через полторы недели, и, судя по всему, республиканцы будут использовать эту возможность для демонстрации своей силы. Споры вокруг госдолга становятся особенно напряженными, поскольку его объем разрастается с невообразимой скоростью. Прогнозы экспертов говорят о том, что к концу текущего десятилетия госдолг может превысить 50 трлн долларов - это цифра, которая впечатляет даже законодателей.

реклама

Несмотря на то, что Китай и Россия известны своими гигантскими размерами, американцы все равно превосходят их по тратам на оборонительное ведомство. В этом году проценты по госдолгу будут близки к госбюджету Пентагона.

Департамент казначейства США представило отчет, в котором указывается, что за первые 11 месяцев текущего фискального года дефицит государства составил 1,5 трлн долларов, что на 61% больше, чем в прошлом году за тот же период времени.

Беспорядочное расходование денег в правительстве приводит к серьезным последствиям. Например, они не могут правильно рассчитать стоимость программ поддержки, таких как Программа кредитов на удержание сотрудников. Эти программы, созданные во время пандемии, уже значительно превысили ожидаемое значение.

Эксперты предупреждают, что стоимость госдолга может продолжать расти и вызвать серьезные проблемы для будущих поколений. Обе партии также имеют разные подходы к проблеме госдолга. Республиканская партия требуют урезания расходов, в то время как администрация Белого дома обвиняет их в росте госдолга из-за налоговых послаблений для богатых и крупных компаний.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Глава министерства фанансов США Джанет Йеллен заявила о поддержке фискальной(налогово-бюдже́тная) политике, однако призывает быть более осторожными в отношении расходов. Это переломный момент, и будущее экономики США зависит от того, как этот вопрос будет решен.

#новости #сша #экономика #доллар #кризис #пентагон #банки #госдолг сша #дефолт сша #shutdown
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае на рынке появились смартфоны с тайной камерой для скрытой съемки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
40
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
11
TSMC уже к 2040 году рассчитывает полностью перейти на использование электроэнергии из возобновляемых источников
+
53 смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл (EoS) и не получат прошивку MIUI 15 на Andriod 14
5
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
12
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
+
Инспекторская группа "Царские волки" испытает в зоне Спецоперации новые дроны-камикадзе «БАС-80»
1
Стационарные камеры в Санкт-Петербурге теперь контролируют ремень безопасности
+
Молдавия расплатится за газ деньгами оштрафованной российской компании
+
Китайские производители бытовой техники задумались о разработке собственных чипов
+
Обещанные Украине в 2022 году БТР М1117 Guardian 4x4 ещё не скоро попадут в зону боевых действий
2
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
+
Биоинженеры создали ГМО-бактерию, способную победить Большое мусорное пятно в океане
4
Аналитики: игровые видеокарты могут снова стать дефицитным продуктом и подорожать
17
"Ростех": новые снаряды для САУ "Мальва" обеспечат превосходство над артиллерией НАТО
2
Der Spiegel: Российская армия превратила фронт в, возможно, самое большое минное поле в мире
1
Американский стратегический бомбардировщик B-52Н пролетел рядом с Крымом
4
Николас Мертен: «Криптовалютный рынок может ждать еще одно падение»
+
Foxconn полна решимости удвоить своё присутствие в Индии
+
Тест производительности Apple A17 Pro показал, что он может соперничать с процессорами для ПК
2

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
61
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
70
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Русский язык: почему "великий и могучий"
10
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
14
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+
Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре
+

Сейчас обсуждают

dagnoparte
16:08
Не обучаю, потому что у самих немцев нет f16. Есть только у американцев, которые базируются в германии, но те не подчиняются немецкому правительству. Кстати бильд это не пресса, а бульварная помойка в...
В Германии не будут обучать украинских пилотов управлению боевыми самолетами F-16
Александр
16:07
Состав пасты не изменился, поэтому если она продолжает заполнять все неровности - вы никак не ощутите разницу между термокамнем (гы) и термопастой. Другое дело, что высохшая паста не имеет своего глав...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Umid Xaydarov
16:04
апупеть парня.....мда....давно не открывал эту хрень ( так как всё по изи работает ) но чёт открыл чтоб экран записать и УВИДЕЛ 561 час игры в хонкай!!! омг я задр получается? это много или мало? рели...
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
RigaStyle
16:02
Я думаю что каждый имеет право писать на том языке на котором он желает или разговаривает лето весь переводчики
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
dagnoparte
16:02
раз любители продукции эпл так любят порнохаб, то людям из купертино надо срочно писать приложения для личного стримига на эту платформу, и включать её в следующую версию ios
Как презентация нового iPhone повлияла на активность пользователей PornHub
Dante1980
15:59
Хорошо что мне не 17 и времена писькомерства далеко позади
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Александр Пономарев
15:58
алсил-3, ну как на вскидку, назовите хоть один кулер, где с завода намазано ЭТО?
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Фусн
15:58
красивые фотки
Redmi показала, как фотографирует 200 Мп камера смартфона Note 13 Pro+
Dante1980
15:58
Дайте я угадаю - вы закончили чтение на 4 абзаце
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Александр Пономарев
15:58
вы не понимаете? термопаста вообще нужна, чтоб заполнить микротрещины.... а когда термопаста высыхает, она сама превращается в пористый песок, то есть с такой будет даже хуже, чем без нее
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем