Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «На данный момент [обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16] не планируется», — сообщил Писториус в интервью изданию Bild.

Германия пересмотрела планы содействия Украине в подготовке пилотов по управлению F-16 Fighting Falcon, заявил глава министерства обороны Борис Писториус в интервью крупнейшей немецкой ежедневной газете Bild. Вместо этого, Берлин решил сфокусироваться на предоставлении украинской армии артиллерийских систем, ПВО и прочих технических средствах, а также на предоставлении теплого обмундирования и систем отопления непосредственно перед зимним периодом.

"На данный момент подготовка украинских пилотов управлению истребителями F-16 откладывается. Наша помощь сосредоточена на артиллерийских системах, противовоздушной обороне, военных боевых самоходных машинах и общеинженерных средствах. Мы помогаем в том, в чем мы хороши и в чем больше всего нуждается народ Украины. В рамках коалиции истребителей свои сильные стороны демонстрируют другие партнеры. И это к лучшему",- подчеркнул министр Писториус.

реклама

Ранее Дания и Нидерланды заявили о своем намерении предоставить Украинской стороне самолеты F-16. Соединенные Штаты Америки подчеркнули, украинские власти получит эти истребители от стран партнёров только после завершения обучающего курса пилотов ВСУ. Вице-глава штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, чтобы украинские пилоты могли пилотировать F-16, обучающий курс на американской базе займет от 6 до 9 месяцев. Он заявил, что за это время пилотам ВСУ удастся освоить только базовые навыки управления боевым самолетом.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Американская газета The Wall Street Journal также заявило, что украинская армия надеется получить первые истребители F-16 уже в конце этого года. Предполагается, что к этому времени Западные страны-партнёры успеют обучить первую группу украинских пилотов, в которую входят около десяти летчиков.