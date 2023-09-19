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Кадыров: Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем
Последние несколько дней СМИ, политики, анонимные источники и телеграм-каналы обсуждают состояние здоровья бессменного главы Чечни и «верного пехотинца» президента Путина, Рамзана Кадырова. Предположения разные: одни говорят, что Кадыров в больнице, другие вообще заявляют, что он в коме, а его пресс-служба публикует не датированные видео прогулки в парке.

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Благополучие Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики и верного союзника президента Владимира Путина, является предметом оживленных дебатов в СМИ, политических кругах, а также в профильных каналах телеграмма. В настоящее время существует несколько версий о его состояния здоровья: одни заявляют, будто бы Кадыров находится в госпитале, другие говорят, что он находится в коматозном состоянии и не выживет. Тогда как его пресс-служба публикует видеоролики, которые создают впечатление, будто он полностью здоров и полон жизни.

Спекуляции и слухи о состоянии здоровья Рамзана Кадырова не появились совсем недавно. Они появились годами ранее, когда источники из "Новой газеты" сообщили о возможном опасном заболевании, которое в 30 процентах случаев имеет печальные последствия.

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Внешне это никак не отражалось на активности: глава Чечни продолжал появляться на публике, активно публиковал видео. Были некоторые изменения в его физической форме - иногда он стремительно набирал или терял вес, но это не является доказательством серьезных проблем со здоровьем.

Однако, начиная с декабря 2022 года, чеченские телеграм-каналы стали раздувать сплетни о критическом состоянии Кадырова. В начале текущего года в обсуждение подключились интернет-блогеры Украины и России, а также украинские спецслужбы.

Ещё больший интерес к персоне Рамзана Кадырова, а точнее к состоянию его здоровья, начался после публикации поста телеграм-канала NIYSO, в котором была информация, что Кадыров в коме. Сразу после публикации последовало заявление украинского издания "Обозреватель" об ухудшении здоровья главы Чечни, ссылаясь на информацию, полученную от "членов чеченской диаспоры". Однако большая часть чеченцев, находящихся на Украине, не могут дать полностью достоверную оценку ситуации.

Привлек внимание комментарий Андрея Юсова, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, который заявил о тяжелом состоянии здоровья Рамзана Ахматовича. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов также утверждал, что у Кадырова может быть почечная недостаточность, поэтому он проходит гемодиализ, но пока безрезультатно. Он даже заявил, что это могут быть последние дни Рамзана Кадырова.

В ответ на эти слухи Рамзан Кадыров вместе со своим родственником, членом Государственной Думы Адамом Делимхановым, обратились к своим подписчикам. Это видео было опубликовано в начале июля и преподносилось как шутка, поскольку и Делимханов тоже был объявлен "мертвым".

Кадыров в видео отвечает на различные инсинуации по поводу его состояния здоровья и вот его цитата: "Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить".

Врача анестезиолога Михаила Фремдермана привлекла внимание правая рука главы Чечни в этом видеообращении. Он отметил, что на правой кисти Рамзана Кадырова имеется большая подкожная гематома, что является одним из признаков регулярной внутривенной терапии. Фремдерман заявляет, что это свидетельствует о том, что Кадырову требуется серьезное и продолжительное лечение. Однако, Адам Делимханов заявил, что у его брата все в полном порядке, он полон сил, энергии и здоровья.

Предположение, что у Кадырова проблемы с почками, является самым распространенным. Также появилась версия, что у Рамзана Ахматовича имеются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Бывший шеф-редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который в России был объявлен иностранным агентом, утверждает, что чеченский глава в настоящее время проходит лечение в Кремлевской больнице.

Все эти факты и обсуждения создают много спекуляций и интереса вокруг главы Чечни. Вполне возможно, что этот политический и государственный лидер столкнулся с серьезной угрозой для своего здоровья. Для российской политической сцены потеря Кадырова была бы значительной. Вполне возможно, что вскоре станут известны более подробные детали его заболевания, и общественность узнает правду о состоянии главы Чеченской Республики.

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