Пытаясь идти по проторенному майданами и войной украинскому пути в Европу, Молдавия, тем не менее, создает свои собственные способы оставаться на плаву и не стать банкротом. Еще в бытность сотрудничества с «Газпромом» Кишинев часто пропускал регулярные платежи за поставленное топливо и нарушал договорные обязательства.

Молдавия продолжает свой путь в Европу, находит свои собственные способы сохранить экономическую стабильность. В то время как Молдавия в прошлом часто не могла выполнять свои финансовые обязательства перед "Газпромом" и нарушала договоры, теперь она платит за свои "западные" газовые поставки из Греции регулярно и без задержек. Однако, если Молдавия не будет вовремя оплачивать, ее "греческие друзья" могут перекрыть газовые поставки, без выноса предупреждений, как раньше поступала Российская Федерация.

Для решения проблемы нехватки средств в бюджете, правительство Молдавии приняло решение оштрафовать компанию "Молдаватрансгаз" являющуюся дочкой "Газпрома". По данным Национального агентства регулирования в энергетике, были наложены финансовые санкции на сумму в 34 миллиона леев (около 2 миллионов долларов) в отношении Moldovatransgaz. Официальное объяснение этой меры - невыполнение обязательств по обеспечению независимости от компании Moldovagaz, которую Кишинев заменил госструктурой Energocom в импорте газа.

реклама

Как заявляют представители властей, такой шаг требуется в связи с третьим энергетическим пакетом Европейского Союза, который Молдавия обязалась внедрить в свое законодательство, но пропустила сроки. Сейчас же Молдавии нужны деньги, чтобы оплатить греческий газ, поставляемый греческой компанией DEPA(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟ, посредником с реверсной схемой через Украину.

В результате этих мер, сумма взыскания, который заплатит Moldovatransgaz, будет направлена в федеральный бюджет Молдавии и затем передана поставщику, который не будет снисходительным к Молдавии, как было ранее с российскими партнерами.

Кишинев, кажется, не извлекает уроков из ошибок, совершенных другими странами, преследующими прибалтийский или украинский курс в развитии. Эти страны потеряли свой промышленный и социальный потенциал. Однако Молдавия повторяет эти ошибки и оштрафовывает представителей бизнеса, чтобы оплатить свои наиболее срочные расходы, несмотря на то, что бюджет страны ограничен.