Согласованные шаги этих двух стран могут довести стоимость нефтяного барреля до $100, считают эксперты.

Топливные организации и экспертные бюро продолжают анализировать, как действия Росси́йской Федерации и Саудовской Аравии совместно влияют на ценовой потолок нефтепродуктов. В июне мы увидели скачек цен черного золота на значительные 30%, и сейчас она продолжает расти, достигая больше $90 за баррель в сентябре, согласно Bloomberg.

Международное энергетическое агентство также отмечает растущий сверхспрос на нефть и прогнозирует, что к концу текущего года он достигнет пиковых 102 миллионов баррелей в сутки. В свете этого аналитические агентства цену в $100 за баррель не считают ни для кого удивительной.

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Саудиты много месяцев подряд методично снижают выработку нефти и планирует уменьшать её до конца 2023 года. Российская Федерация также сокращает своё экспорт поставляемого нефтепродукта на мировой рынок и соблюдает договоренности в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

В отличие от прошлых лет, США не смогут надавить на нефтяные рынки, так как их запасы находятся на исключительно низком уровне, и они не могут использовать их для снижения цен. Это создает благоприятные условия для России и Саудовской Аравии, которые продолжают сокращать добычу и управлять рынком черного золота.