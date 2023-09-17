Сегодня радиофармпрепараты с лютецием-177 применяются для эффективного лечения множества заболеваний, например, опухолей, которые могут возникать в желудке, прямой кишке, поджелудочной железе, тонкой и толстой кишке, надпочечниках и щитовидной железе.

Ленинградская Атомная электростанция добилась санкционированного допуска на изготовление изотопа лютеция-177, являющегося важнейшим в мировой ядерной медицины. Этот радиоизотоп проявляет отличную продуктивность в исследованиях и излечении определенных форм онкологических заболеваний. В результате проведенных подготовительных и координационных работ Ленинградской атомной электростанции, были введены в рабочую зону четыре специальных облучательных канала.

Это решение открывает путь к созданию экспериментальных препаратов лютеция-177 в текущем квартале. Руководитель госкорпорации "Технологии здоровья" Игорь Обрубов, отметил, что ядерная медицина является важнейшей и приоритетной отраслью для "Росатома". Он напомнил, в 1950-х годах Советский Союз обладал широким выбором изотопов, применяемых в фармакологической отрасли. СССР был на лидирующих позициях мирового рынка медицинской радиоизотопной продукции.

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Однако сейчас использование радиофармпрепаратов на планете значительно превышает их применение в Российской Федерации. Игорь Обрубов рассказал, на данный момент создается 100 и более препаратов, применяемых в различных областях медицины, включая онкологию, диагностику, кардиологию и другие заболевания. Он также подчеркнул, что развитие ядерной медицины стимулирует прогресс в смежных областях, таких как микробиология и генная инженерия.

"Росатом" хочет быть ведущим производителем в ядерной медицины в области здравоохранения и занять третью позицию среди мировых поставщиков радиофармпрепаратов и изотопной продукции.

Эти шаги Ленинградской АЭС и "Росатома" подтверждают их стремление к развитию современных методов диагностики и лечения, а также укрепляют позиции России в мировой ядерной медицине.