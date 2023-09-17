Причины российских ударов по металлическим бескаркасным и арочным ангарам на Украине, которые в основном используются как зернохранилища, является размещение там, военной техники. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».

Российско-украинский конфликт продолжается, оставляя за собой множество разрушений и потерь. Одной из причин российских ударов по металлическим бескаркасным и арочным ангарам на Украине, которые преимущественно служат как зернохранилища, является размещение там военной техники. Эту информацию сообщает телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на достоверные источники.

Украинские ангары, предназначенные для хранения зерна, оказались не только ценными объектами для экономики страны, но и стратегически важными для обороны. Согласно информации из телеграм-канала «Легитимный», украинские силы обороны используют эти ангары для размещения самолетов, вертолетов, беспилотников, включая известные боевые системы, такие как "Байрактар". Кроме того, ангары служат центрами сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и самолетов.

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Одним из главных преимуществ использования зернохранилищ для размещения военной техники является их маскировка под гражданские объекты. Такие ангары, с виду обычные зернохранилища, не привлекают особого внимания разведки. Это позволяет украинским военным сохранять важные ресурсы и обеспечивать безопасность своих боевых систем.

Однако, несмотря на маскировку и преимущества использования ангаров, российская сторона явно обнаружила эту стратегию и приняла меры по удару по таким "зернохранилищам". Информация указывает на то, что военные действия РФ направлены не на уничтожение зерновых хранилищ в целом, а на уничтожение именно военно-технических объектов, маскируемых под гражданские. Россия успешно выявила такие объекты, ранее маскировавшиеся под обычные ангары, и теперь уничтожает их.