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Германия всё же смогла преодолеть энергетическую зависимость от России, но большой ценой
Компенсировать безвозвратно потерянный российский экспорт частично удалось за счёт альтернативной энергетики, из-за чего немецкая экономика попала в другую зависимость, но уже от Китая.

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Германия сумела преодолеть свою энергетическую зависимость от России, но это достигнуто слишком высокой ценой. В результате компенсации потери российского экспорта альтернативными источниками энергии, немецкая экономика оказалась зависимой от Китая. Без доступного и дешевого российского газа, европейская промышленность не может поддерживать прежние объемы производства и вынуждена закупать необходимые товары в Китае. Таким образом, Германия заменила энергетическую зависимость от России зависимостью от других стран.

После прекращения закупок газа из Российской Федерации, Европейский союз столкнулся с зависимостью от поставок солнечных панелей из Китая. Отечественное производство этих элементов оказывается слишком дорогостоящим, и сейчас белее 70% европейского рынка оборудования для зеленой энергии занимают компании из Китая. То же самое происходит и с азотными удобрениями – производственные мощности Европейского союза без доступного и дешевого газа стали неконкурентоспособными и вынуждены сокращать объемы производства. В результате этого, Германия начала увеличивать импорт азотных удобрений из Российской Федерации, и российские производители удобрений нарастили свою долю на немецком рынке.

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Складывается ситуация когда российский газ возвращается на европейский рынок в виде более дорогостоящих удобрений. Себестоимость производства минеральных удобрений состоит на 80-90% из газа и энергии, что означает, что в конечном итоге импортированные удобрения представляют собой дорогой российский природный газ.

Канцлер Шольц также оказался в неприятной ситуации, его столкнули во время занятий спортом, видимо, в знак протеста против его скрытия интересных фактов от народа. Официальные представители партии отказались раскрыть подробности произошедшего, следуя политике скрытия правды от общественности.

Кажется, что подлинное решение проблемы энергетической зависимости Германии было не таким простым, как казалось изначально, и оно имеет существенные последствия для экономики и политической ситуации в стране.

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