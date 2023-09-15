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Илон Маск слил приватный косплей Эмбер Хёрд
Буквально накануне вышла книга-биография эксцентричного миллиардера Илона Маска.В книге, в частности, раскрыт эпизод, когда Илон просил актрису сделать косплей на персонажа Mercy из игры Owerwatch.

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Все эти годы Илон Маск был известен своим эксцентризмом и необычным образом мышления. Он стал героем новой книги-биографии, написанной его биографом Уолтером Айзексоном. В книге много интересных фактов, но одна из главных тем книги - романтические отношения Илона Маска с актрисой Эмбер Хёрд.

Хотя прошлый брак Эмбер Херд с актёром Джонни Деппом был темной главой ее жизни, оказывается, что она нашла новую любовь в лице Илона Маска. Учитывая сложную ситуацию с судебными тяжбами, это была неожиданная и необычная пара. Но даже в таких сложных обстоятельствах, Илон и Эмбер находили времени друг для друга.

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В книге рассказывается о том, что Маск просил Херд воплотить в жизнь свою мечту - стать персонажем Mercy (в RUверсии Ангел) из игры Overwatch. Данный персонаж был излюбленным героем Маска, поэтому ему было очень важно увидеть Эмбер в этом образе. Впечатляюще, что актриса затратила около двух месяцев на разработку и создание реалистичного и достоверного костюма.

На самом деле, эта информация была встречена некоторым сомнением. Многие были скептически настроены и считали, что это притянуто за уши. Однако, вскоре Маск сам опубликовал фото Эмбер в образе Mercy на своей странице в социальной сети Х. Это вызвало шок и удивление у многих, поскольку Маск до этого не давал явных признаков своей связи с Херд.

Остается загадкой, согласовывала ли пара публикацию этого, очевидно, приватного фото, или Маск решил подогреть интерес к своей персоне без ведома актрисы. В любом случае, это вызвало новую волну разговоров о прошлом необычной паре и их отношениях.

Стоит отметить, что Маск поддерживает связь с Херд и по сей день. Их отношения процветают даже после тяжелых испытаний, с которыми они столкнулись. Эмбер Херд находит время и силы и по-прежнему поддерживает Илона Маска в его амбициозных проектах.

Книга Уолтера Айзексона оказалась настоящим открытием для поклонников обоих знаменитостей. Она позволяет заглянуть за кулисы и узнать о их личной жизни. Теперь фанаты Маска и Херд могут получить более полное представление о сложных и увлекательных отношениях этой необычной пары.

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