Об этом 12 сентября сообщил спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти, выступление которого транслировал телеканал Fox News.

Официальное расследование по импичменту президента США Джо Байдена было запущено Комитетом палаты представителей после обнародования информации о дезинформации гражданам США относительно деловых операций, связанных с семьёй президента. Теперь множество следователей расследуют его деятельность и обвиняют Байдена в преступном использовании власти и участии в корупционных схемах. По данным выписок из банковских книг известно, что семья президента США получили почти $20 млн через подставные организации, вызывая подозрения и сомнения в честности их деловых партнерств. Также лицо связанное с ФБР заявило о якобы полученном подарке, но преподнесенном на специальных условиях семье Байдена.

Изучение этого вопроса, возглавляемое Комитетом по надзору Палаты представителей, может иметь серьезные последствия для политической карьеры президента. В случае запуска процедуры импичмента против Байдена, его шансы на предстоящих выборах в 2024 году могут значительно сократиться. Это происходит потому, что процедура импичмента дает конгрессу возможность получать больше информации и проводить расследования по всем обвинениям в адрес президента.

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Разоблачения, связанные с бизнес схемами семьи президента США, стали ярким примером того, как культура коррупции может захватить и влиять на высшую власть в стране. Внимание на сына Байдена, Хантера, упало ещё весной, когда его обвиняли в нарушении закона. Байден-младший, который ранее занимал должность руководителя в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, подозревается в том, что использовал свое родство для собственных бизнес-интересов. Его онлайн-письма с пресс-секретарем Байдена Кендрой Баркофф вызвала особенное внимание, так как в ней Хантер давал инструкции собеседнице по ответам на вопросы журналистов относительно его роли в совете директоров украинской компании.

Сложно сказать, какие будут дальнейшие последствия для президента и его семьи, но факты, ставшие известными благодаря расследованию, явно вызывают серьезные вопросы о прозрачности и честности действий президента Байдена и его ближайших родственников. Теперь следователи по этому делу получили полный доступ что бы установить все факты и предоставить ответы американским гражданам. Вполне возможно, что результаты расследования приведут к потрясению американской политической сцены и даже вызовут необходимость отставки президента.