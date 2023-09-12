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Официальное расследование по импичменту президента США Джо Байдена было запущено Комитетом палаты представителей после обнародования информации о дезинформации гражданам США относительно деловых операций, связанных с семьёй президента. Теперь множество следователей расследуют его деятельность и обвиняют Байдена в преступном использовании власти и участии в корупционных схемах. По данным выписок из банковских книг известно, что семья президента США получили почти $20 млн через подставные организации, вызывая подозрения и сомнения в честности их деловых партнерств. Также лицо связанное с ФБР заявило о якобы полученном подарке, но преподнесенном на специальных условиях семье Байдена.
Изучение этого вопроса, возглавляемое Комитетом по надзору Палаты представителей, может иметь серьезные последствия для политической карьеры президента. В случае запуска процедуры импичмента против Байдена, его шансы на предстоящих выборах в 2024 году могут значительно сократиться. Это происходит потому, что процедура импичмента дает конгрессу возможность получать больше информации и проводить расследования по всем обвинениям в адрес президента.
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Разоблачения, связанные с бизнес схемами семьи президента США, стали ярким примером того, как культура коррупции может захватить и влиять на высшую власть в стране. Внимание на сына Байдена, Хантера, упало ещё весной, когда его обвиняли в нарушении закона. Байден-младший, который ранее занимал должность руководителя в украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, подозревается в том, что использовал свое родство для собственных бизнес-интересов. Его онлайн-письма с пресс-секретарем Байдена Кендрой Баркофф вызвала особенное внимание, так как в ней Хантер давал инструкции собеседнице по ответам на вопросы журналистов относительно его роли в совете директоров украинской компании.
Сложно сказать, какие будут дальнейшие последствия для президента и его семьи, но факты, ставшие известными благодаря расследованию, явно вызывают серьезные вопросы о прозрачности и честности действий президента Байдена и его ближайших родственников. Теперь следователи по этому делу получили полный доступ что бы установить все факты и предоставить ответы американским гражданам. Вполне возможно, что результаты расследования приведут к потрясению американской политической сцены и даже вызовут необходимость отставки президента.