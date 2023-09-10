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«Уралвагонзавод» возобновит производство танков Т-80
Гендиректор огромного концерна «Уралвагонзавод» (подразделение «Ростеха») Александр Потапов поделился захватывающей новостью – Т-80 вновь вернется на производственные линии.

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Вместо того чтобы только модернизировать и ремонтировать уже существующие танки, амбициозные планы Потапова включают полное создание новых машин "с нуля". Он считает, что это решение будет гораздо более эффективным в ходе проведения военных операций и спецопераций.

«Поставленная перед нами задача ясна и категорична, военные не оставляют сомнений в ее необходимости. Мы, со своей стороны, тесно сотрудничаем с Министерством промышленности и торговли, чтобы осуществить это амбициозное предприятие, поскольку для его реализации необходимы новые мощности», – рассказал он во время своего интервью в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

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Однако, дело не ограничивается только восстановлением производства танков. Потапов также поделился, что планы концерна включают в себя использование самых передовых технологий и инноваций для создания новых моделей Т-80. Это позволит России иметь не только мощное и прочное оружие, но и максимально современное.

Ключевой особенностью возрожденного Т-80(ОБЪЕКТ 219АС) является его использование единой газотурбинной силовой установки. Это позволяет танку достичь максимально возможных скоростей, и благодаря этому он получил прозвище "летающий". Неудивительно, что такое новое поколение скоростных танков вызывает интерес у профессиональных военных и энтузиастов боевой техники по всему миру.

Конечно, есть и критики, которые утверждают, что восстановление производства танков – это излишняя роскошь, оправданная только на бумаге. Однако, с растущими глобальными угрозами и нестабильностью, Россия решила не оставаться в стороне. Страна, которая всегда была символом мощи и военной силы, стремится стать еще сильнее.

Возрождение производства Т-80 - это не только важный шаг в развитии военной промышленности России, но и очередной признак ее стремления к технологической превосходству и суверенитету. Мы можем быть уверены, что новые танки возглавят списки международных военных рейтингов и принесут России поистине безграничные возможности в битве за свое место на геополитической арене.

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#россия #новости #сво #ростех #минобороны #звезда #т-80 #уралвагонзавод #потапов
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