Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя пункт принятой "Большой двадцаткой" декларации по ситуации в стране, заявил, что G20 нечем гордиться.

Группа двадцати самых мощных экономик мира (G20) провела свой саммит в Нью-Дели, где было принято множество важных решений по международной политике. Однако участники саммита обнаружили сложности при обсуждении ситуации на Украине, что стало одной из главных тем саммита.

Представитель МИД Украины, Олег Николенко, выразил свое разочарование в отношении G20, заявив, что им нечем гордиться. Он написал в соцсети Facebook: "Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время, "Группе двадцати" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию".

реклама

Шерпа России, Светлана Лукаш, также подтвердила сложности, с которыми столкнулась G20 на саммите. Она отметила, что много трудностей принесло обсуждение ситуации на Украине. Половина членов G20 отказалась трактовать события в этой стране в интересах Запада. Однако Лукаш отметила, что декларация, принятая на саммите, сбалансировано отразила негативное влияние конфликта на Украине на продовольственную безопасность.

Саммит G20, который проходил при председательстве Индии, привлек внимание не только лидеров стран "Двадцатки", но и глав девяти других государств. На саммите были представлены Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Это свидетельствует о значимости и привлекательности саммита G20 в глобальных масштабах.

Несмотря на сложности, саммит G20 в Нью-Дели оставил важный след в истории. Было принято множество решений, которые оказывают влияние на развитие международных отношений и мировую экономику. Однако, несмотря на это, Украина выразила свое недовольство и надеется на большую роль в будущих международных событиях.