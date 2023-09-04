Правительство КНР ввело запрет на ввоз морепродуктов из Японии, а жители Поднебесной сметают пока незараженную соль с прилавков местных магазинов. Для России открывается новое окно для экспорта: страна может нарастить поставки соли в азиатские страны.

В последние дни тревога среди граждан Китая и Южной Кореи звучит всё громче. Призывы к бойкоту японских товаров зазвучали после того, как Япония начала сбрасывать радиоактивную воду из АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. В ответ на эту угрозу, китайское правительство запретило ввоз морепродуктов из Японии, а жители Китая торопятся купить незараженную соль, сметая ее с полок магазинов.

Однако, весьма неожиданно, Россия может извлечь выгоду из этой ситуации. Страна может значительно увеличить экспорт соли в азиатские страны. Китайцы уже начали скупать соль в Приморском крае России, который получает свое снабжение не из соленых водоемов. По данным Уссурийской таможни, на прошлой неделе было замечено наличие китайских граждан, отправляющих соль в Китай. Покупка соли в России, которая осуществляется в российских рублях, способствует укреплению национальной валюты и увеличению его спроса.

реклама

Более того, Россия поставляет около 40% своего соленого производства из Белоруссии и Казахстана, что делает ее крупным игроком на рынке соли. Российские рыбные производители также видят потенциал для увеличения экспорта в Китай. Россельхознадзор уже заявил о намерении увеличить сертифицированные компании и суда, а также расширить ассортимент продукции.

В то же время, Япония пытается справиться с последствиями этой катастрофы. Правительство обещает помощь рыболовству, лишившемуся крупного рынка сбыта. Однако, вопрос о том, какие еще последствия ожидают Японию от сброса радиоактивной воды, остается без ответа.

По официальным данным, сточные воды АЭС предварительно очищаются от радиоактивных веществ, и единственным продуктом, который остается, является тритий - изотоп водорода. Экологи уверяют, что тритий не представляет серьезной угрозы окружающей среде и человеческому организму. Китай и Южная Корея, однако, тревожатся по этому поводу и считают, что сброс радиоактивной воды представляет угрозу для животного мира океана.

Текущая ситуация в Азии может принести России новые экспортные возможности и укрепить ее позицию на рынке соли и рыбных продуктов. В то же время, Япония сталкивается с финансовыми трудностями и пытается найти выход из кризиса, вызванного экологической катастрофой в 2011 году.