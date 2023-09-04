После того как вертолет преодолел 1200 метров, он выполнив разворот вернулся назад на территорию Польши.

Ударный вертолет Ми-24, принадлежащий Польше, внезапно ворвался на территорию Белоруссии, вызвав недовольство и тревогу в военных и политических кругах.

Ситуация с Белоруссией уже давно является объектом внимания и обсуждений. Польша, поддерживаемая Западом, стремится расширить свое влияние, что вызывает беспокойство не только у Лукашенко, но и в Кремле. Но в этот раз Польша пошла на рискованный шаг, пересекая границу с Белоруссией, и тем самым нарушив территориальную целостность.

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Ударный вертолет Ми-24, произведенный в России, принадлежащий Польше, был замечен Гродненской области. Пересечение границы было зафиксировано белорусскими пограничниками, и они немедленно сообщили об этом инциденте польской стороне. Именно в этот момент стало ясно, что красные линии были пройдены, и Лукашенко не оставит это без ответа.

Белорусская сторона требует незамедлительного расследования происшедшего и возмещения ущерба в соответствии с международными нормами. Хотя реакция Польши на эти обвинения была ожидаемой – они отрицают какое-либо нарушение границы и называют претензии "ложью и провокацией". Но подобные инциденты стали уже почти обычными, и Белоруссия не намерена позволять провокативным действиям оставаться безнаказанными.

Это не первый случай, когда белорусскую границу пересекают представители НАТО. Недавно, вооруженные люди со стороны Латвии также пытались проникнуть на территорию Беларусии. В Государственном Пограничном комитете Белоруссии есть записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают нарушение границы. Это подталкивает задуматься о том, что изменение ситуации некогда спокойной Белоруссии может быть связано с геополитическими интересами и имперскими амбициями соседей.

Беларусь обладает мощными оружейными системами, в том числе комплексами "Искандер-М", предоставленными Россией. Это является серьезным предупреждением для тех, кто намерен нарушать границы и подрывать безопасность Беларусии. Оружие, оснащенное ракетами с ядерными боеголовками, может стать легитимным ответом на провокации.