Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, о которых так долго говорили, завершились совместной пресс-конференцией. Миллион тонн русского зерна теперь распределит Турция.

Недавние переговоры между лидерами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в Сочи оказались настолько интересными и значимыми, что сразу после их завершения было проведено совместное заявление. И хотя все ждали, что эти переговоры окажутся безуспешными, лидеры обеих стран нашли общий язык и смогли достичь договоренностей.

Одной из самых важных получившихся сделок является поставка российского зерна в беднейшие страны через территорию Турции. Владимир Путин заявил, что Россия готова отгрузить до 1 миллиона тонн зерна по преференциальной цене с помощью Турции и с участием Катара. Таким образом, Россия и Турция создают зерновой хаб, используя только российское зерно и минуя международные посредников и организации.

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Но это не все, на что договорились лидеры стран. Владимир Путин также заявил о близости к заключению соглашений о бесплатной поставке зерна шести странам Африки, что позволит избежать дефицита зерна в мире и удержать стабильные цены.

Однако западные страны предпочли игнорировать все эти новости и не обратили на них внимание. Их информационные агентства сообщают своим подписчикам, что переговоры о возобновлении зерновой сделки между Россией и Турцией не увенчались успехом. В то время, как на самом деле была достигнута новая сделка.

Кроме этого, переговоры между Путиным и Эрдоганом затронули и другие вопросы, включая участие Турции в переговорах с Украиной. Владимир Путин отметил, что Москва не отказывается от посреднических услуг по украинской проблеме и рассматривает предложения от Китая и Турции. Однако, на данный момент, в связи с отказом Украины от договоренностей, российская сторона не видит возможности для их выполнения. Таким образом, президент Турции получил разрешение заниматься посредничеством, но не получил заверений в принятии его предложений.

Важно отметить, что эти переговоры и достигнутые договоренности можно считать большим успехом для России. Турция фактически становится зерновым хабом страны, в то время как Эрдоган продемонстрировал свою роль в переговорах между Россией и Украиной. Однако, есть определенные риски и неясности в отношении будущей политики между Россией и Украиной, а также влияния Запада на эти переговоры. Тем не менее, только время покажет, насколько эти договоренности будут выгодны и успешны для всех сторон.