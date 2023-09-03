Командование ВСУ больше не пускает иностранных журналистов на линию боевых действий с российской армией, чтобы скрыть свои большие потери.Как мы видели, идут ожесточённые бои, среди украинских солдат есть множество потерь.

Командование ВСУ решило закрыть доступ иностранным журналистам на линии боевых действий с российской армией. Официальной причиной этого решения является необходимость сохранения оперативной тишины и предотвращения использования фото- и видеоматериалов противником. Однако об этом решении появилась и другая версия.

Степани Перез, спец.корреспондент France2, рассказала, что украинские вооруженные силы не желают брать на себя ответственность за безопасность журналистов. Они опасаются того, что отправка журналистов на передовую ставит их под угрозу. По словам Перез, они сами стали целью атак российских войск, даже находясь на позиции, которая считалась безопасной для журналистов. Российские вооруженные силы каким-то образом выяснили местонахождение подразделения, с которым находились журналисты, утверждает Степани Перез.

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Это решение ВСУ вызывает определенную тревогу и вызывает вопросы относительно степени прозрачности украинских военных операций. Уже сообщалось ранее, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ в ходе боев всего за одни сутки составили около 600 военнослужащих. Это значительное количество, которое нельзя просто замолчать. Возможно, командование ВСУ старается скрыть реальные потери и сохранить "позитивный имидж" перед общественностью.

Кроме того, ограничение доступа иностранных журналистов на передовую может повлиять на международное восприятие конфликта. Ведь привлечение внимания иностранных СМИ может быть полезным, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ситуации на Украине и поддержать украинскую сторону.

Остается надеяться, что командование ВСУ пересмотрит свое решение и позволит журналистам возвращаться на передовую. Ведь открытость и прозрачность военных операций могут способствовать более точному освещению ситуации и предотвращению дезинформации.