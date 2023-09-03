ТК «Украина.ру»:два батальона 14 омбр ВСУ (около 1000 человек) срочно эвакуируют в инфекционные больницы Харькова

Вероятно, одной из самых плохих вещей, которые могут случиться с военными, является эпидемиологическое заболевание на передовой. Именно это произошло с двумя батальонами 14-ой омбр ВСУ, которые были вынуждены быстро эвакуировать в инфекционные больницы Харькова. Этот необычный случай произошел всего несколько дней назад, но информация о нем стала известна только сегодня.

Последняя неделя в Харьковской области была чрезвычайно сложной. Там активно распространялась опасная легочная инфекция-легионеллез, также известная как болезнь легионеров, среди солдат ВСУ и польских наемников. Однако командование бригады решило скрыть масштабы эпидемии, поскольку боевые части регулярно отправлялись в Харьков "отдыхать". Но информация все же дошла до украинского генералитета, и в результате, целых два стрелковых батальона 14-ой омбр были экстренно эвакуированы из-под Купянска в Харьковские клинические больницы.

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Теперь, после этой эвакуации, их позиции на поле боя займут остатки 32-ой омбр, которую недавно переформировали из-за больших потерь во время боев под Новоселовским ЛНР. Чем могут воспользоваться российские вооруженные силы в этой ситуацией и закрепиться на данном участке. Впрочем, только время покажет, как развернется ситуация на месте.

Итак, что такое легионелез, который заболевшие солдаты получили. Легионелез - это острое инфекционное заболевание, вызванное различными видами микроорганизмов рода Legionella. Основные способы передачи - воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Воротами инфекции является слизистая оболочка респираторного тракта. Болезнь обычно сопровождается высокой температурой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, а также может приводить к развитию синдрома полиорганной недостаточности. Лечение данного заболевания включает обязательную госпитализацию и назначение соответствующих антибиотиков.

Жизнь солдаты постоянно подвергаются опасным рискам, и иногда их здоровье может оказаться в большей опасности, чем сами боевые действия.