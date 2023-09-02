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Запущена процедура импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили
Поводом назван ее визит в Германию, не одобренный правительством в соответствии с требованием конституции. Зурабишвили начала серию зарубежных визитов с целью добиться для Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

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Глава ведущей партии Грузии, "Грузинская мечта", Ираклий Кобахидзе, объявил о запуске процедуры импичмента в отношении президента Саломе Зурабишвили. 

Партия, управляющая грузинским парламентом, обвиняет Зурабишвили в нарушении конституционных норм. Согласно статье 52 грузинской Конституции, президент имеет право поддерживать внешние связи и вести переговоры с иностранными государствами только при согласии кабинета министров.

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По данным "Грузинской мечты", правительство отказало президенту в письменном форме в официальном визите в Германию. Однако Зурабишвили все равно отправилась в Берлин для встречи с президентом Германии. В интервью немецким СМИ она объяснила, что это была часть ее планов по ускорению процесса вступления Грузии в Европейский союз. Однако правительство Грузии уверяет, что ни одна из зарубежных командировок президента согласована  не была.

Взаимоотношения президента и правительства Грузии ухудшились после того, как Грузия отказалась присоединиться к антироссийским санкциям. Россия стала главным торговым партнером Грузии, обойдя Турцию, и ее инвестиции и открытие российского рынка привели к рекордному росту грузинской экономики.

В этом контексте, грузинская оппозиция провела уличные акции протеста, требуя от правительства прекратить сотрудничество с Россией. Однако протесты не получили поддержки населения. И, что тоже интересно, между Россией и Грузией было восстановлено прямое авиасообщение, вызвав недовольство у президента Грузии и американского госдепартамента.

Итак, для импичмента президента Грузии требуется поддержка 100 депутатов. В настоящее время в парламенте "Грузинской мечты" имеется 84 голоса. Ситуация очень напряженная, и за ее дальнейшим развитием будет следить не только заинтересованное грузинская общественность, но и заинтересованная международная аудитория.

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