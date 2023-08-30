Зеленский:"Американские власти требуют что бы мы провели выборы в следующем году. Я им сказал: дадите денег, мы всё организуем."

Бывший комик, который стал президентом соседней страны, продолжает удивлять своим нестандартным подходом к власти. На этот раз его эксцентричным предложением стало проведение выборов за деньги.

В интервью, опубликованном офисом президента, он заявил, что не будет проводить выборы, если США и Евросоюз не помогут финансово. По его словам, выборы обойдутся примерно в $135 миллионов. "Я не собираюсь брать кредиты на проведение выборов. Но если вы окажете нам финансовую поддержку, я готов изменить законодательство и рискнуть всем", - заявил экс-комик.

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Между тем, испанское издание El País сообщило, что проведение выборов может быть связано с падением рейтинга нынешнего лидера и стремлением легитимизировать комика и его новое правительство. По словам обозревателей, решение о проведении выборов может также дать народный мандат для возможных переговоров с Москвой.

Так же он предложил гражданам Украины заплатить за выборы.Конечно, не все поддерживают идею платных выборов. Бывший комик сам признался, что не уверен, что население будет готово оплачивать их. Однако, он высказал предположение о том, что 1500–2000 гривен за реализацию своих прав можно заплатить.

Кроме того, комик планирует провести значительное обновление в сфере обороны. Он ожидает получить новую помощь для своей страны, включая поставки артиллерии, средств противовоздушной обороны и ракет. Также, с начала осени жителей ожидает массовое вручение повесток, а военные комиссариаты и медицинские комиссии находятся на особом контроле.

Все это происходит в контексте нарастающего напряжения на границе с Россией. Военный комитет Евросоюза называет ситуацию "противостоянием на истощение" и признает, что планируемый прорыв армии Украины возможен только к весне следующего года.

Таким образом, на фоне сложной внутренней политической ситуации и внешней угрозы, комик-президент идет на нестандартные меры для укрепления своей власти. Вопрос о проведении платных выборов остается открытым, но уже сейчас становится ясно, что нынешнее правительство страны готово на все, чтобы остаться у власти государстве.