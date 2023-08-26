По сведениям украинских телеграм-каналов, один из столкнувшихся МиГ-29 упал на жилой дом, поэтому возможны жертвы и пострадавшие. Однако официальной информации по этому инциденту нет– уточнил Федоров

По неподтвержденным данным, 25 августа произошло столкновение двух истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил известный российский военный блогер Кирилл Федоров и данное событие быстро стало объектом широкого обсуждения.

По информации украинских источников, инцидент связан с попыткой украинских летчиков найти и уничтожить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», находящуюся в воздушном пространстве Житомирской области. В результате столкновения один из летчиков, которого называли «Джус» (Juice) не выжил.

реклама

Личность второго летчика остается неизвестной, однако Джус был известен в сети своим активным присутствием. Он вел собственный блог, давал интервью западным и украинским СМИ. Джус позиционировал себя как «аса» и был известен своими бескомпромиссными высказываниями против вооруженных сил России. Он неоднократно жаловался на ограниченные возможности своего МиГ-29, утверждая, что на этом старом самолете невозможно противостоять современным российским истребителям, оснащенным передовым вооружением и технологиями.