Указанную информацию в интервью Reuters озвучили министры иностранных дел Мали и Буркина-Фасо.

Лидер хунты Нигера согласился на вход армий Мали и Буркина-Фасо в случае нападения на страну. По сообщению известного агентства Reuters, лидер мятежных сил в Нигере, Абдурахман Тчиани, дал письменное согласие на ввод на территорию страны вооруженных сил соседних государств Мали и Буркина-Фасо в случае вторжения со стороны стран ЭКОВАС. Данную информацию подтвердили министры иностранных дел Мали и Буркина-Фасо в эксклюзивном интервью Reuters.

Мимо этой новости не прошел и руководитель МИД России, Сергей Лавров. На пресс-конференции в Йоханнесбурге он подчеркнул, что в случае возможного военного вторжения в Нигер со стороны стран ЭКОВАС, это приведет к опустошительным последствиям для всех участников конфликта и не принесет пользы никому.

реклама

19 августа, делегация ЭКОВАС была принята мятежниками Нигера. В ходе этой встречи генерал Тчиани заявил о том, что президент Базум не будет восстановлен в своих политических правах, а правление страной возложено будет на переходное правительство на протяжении 3 лет. Любое военное вторжение будет рассматриваться как война и попытка оккупации независимой африканской страны.

В поддержку Нигера уже высказались Мали и Буркина-Фасо. Общее население трех упомянутых стран составляет около 70 миллионов человек.

Изначально планировалось, что в агрессии против Нигера будут задействованы объединенные вооруженные силы всего контингента ЭКОВАС в количестве 25 тысяч военнослужащих. Однако, с учетом последних событий, становится очевидным, что такое количество военных окажется недостаточным для успешного вторжения в Нигер.

Поддержка народа Нигера и соседних государств вокруг мятежников только укрепляется, и военные операции по освобождению Базума и устранению мятежников становятся необходимостью. К текущему моменту, уже говорят о необходимости привлечения в полноценную войну как минимум трех стран Центральной Африки, а именно России, Алжира и Ливии, чтобы навести порядок и обеспечить мир.

Однако, без помощи вооруженных сил США и Франции, страны ЭКОВАС не смогут справиться с конфликтом в Нигере. Со стороны США уже было заявлено, что они не планируют вмешиваться в африканский военный конфликт, в то время как Франция собирается ограничиться поставками военной техники и боеприпасов странам ЭКОВАС.

Пока сомнительно, насколько вероятным является военное вторжение стран ЭКОВАС, поскольку не очевидно, каким образом эти государства смогут извлечь выгоду от восстановления полномочий президента Базума.