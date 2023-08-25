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Журналисты о S.T.A.L.K.E.R. 2: хардкорно, красиво, но много багов
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World привезли демоверсию шутера на выставку gamescom 2023. Опробовать игру смогли журналисты ряда зарубежных изданий: PC Gamer, PCGamesN.

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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World устроили настоящую сенсацию на выставке gamescom 2023, представив демоверсию своего нового шутера. Это событие не могло остаться незамеченным зарубежными журналистами, такими как PC Gamer и PCGamesN, которые торопливо принялись испытывать игру и поделиться своими впечатлениями. И мы собрали для вас самые интересные из них!

В первую очередь, обозревателям бросилось в глаза, насколько хардкорным и брутальным оказался игровой процесс. Забыть о безудержных атаках на толпу врагов и безнаказанно добраться во время перебежек от одного укрытия к другому совершенно нереально. При этом, анимации перезарядки и лечения сделаны с невероятной реалистичностью, и именно на эти моменты приходится тратить много драгоценного времени.

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Оказалось, чтобы выжить в Сталкере 2, необходимо предельно грамотно выбирать свою позицию и продумывать тактику боя заранее. А противники, благодаря искусственному интеллекту, не сидят на месте. Как только они заметят, что главный герой начал перезарядку, они тут же попытаются обойти его с фланга, преподнося неприятные сюрпризы.

Графика тоже не оставила равнодушных - мрачная и напряженная постапокалиптическая атмосфера просто завораживает. Во время игры некоторым обозревателям даже казалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 высокоэффективно использует возможности нового Unreal Engine 5.

Но, к сожалению, не все было так гладко. Относительно технического состояния проекта без юмора обойтись нельзя. Большинство журналистов обнаружили множество багов еще в короткой демоверсии: исчезновение анимации гибели врагов, странные поведение персонажей в кат-сценах и тд. Не удивительно, что обозреватели пришли к выводу, что выпускать игру в таком состоянии просто недопустимо.

К счастью, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на начало 2024 года для ПК, Xbox Series и сервиса Game Pass. Остается только надеяться, что разработчики учтут замечания обозревателей и сделают все возможное, чтобы уложиться в этот релизный срок. Ведь фанаты давно уже ждут продолжение этой знаменитой серии игр.По поводу выхода в RUрегионе конкретики нет.

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#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #unreal engine 5 #атмосфера #демоверсия #сталкере 2
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