Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров самолета Embraer, который разбился вечером 23 августа в Тверской области.

Сенсационная новость потрясла Тверскую область: бизнес-джет с главой известной Частной Военной Компании "Вагнер" Евгением Пригожиным на борту разбился в Бологовском районе. Пока информация о происшествии не является полной, но мы готовы предоставить вам самую свежую информацию.

По сообщению telegram-канала Baza, бизнес-джет Embraer Legacy, следовавший по маршруту Москва - Санкт-Петербург, разбился неподалеку от Куженкино. Предварительно, все 10 пассажиров, включая 3 члена экипажа, погибли. Но самый большой вопрос, привлекающий внимание общественности - был ли на борту сам Евгений Пригожин.

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Известная российская журналистка Ксения Собчак поделилась интересной информацией, утверждая, что самолет принадлежал главе ЧВК "Вагнер". Однако, никто пока не может подтвердить, находился ли сам Пригожин на борту. Эта таинственность только увеличивает ажиотаж вокруг происшествия.

Также стоит отметить, что Рухнувший бизнес-джет принадлежал Пригожину, но обычно он пользовался другим самолетом с номером RA-02878. Эту интересную деталь подметил telegram-канал Readovka

Росавиация подтвердила присутствие Евгения Пригожина среди пассажиров в упавшем самолете в Тверской области. Это вызывает множество вопросов и предположений о причинах крушения. Вскоре следователи приступят к расследованию, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.