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Роскосмос подтвердил крушение станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны
Эллиптическая орбита перешла в эпилептическую

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Удивительное путешествия станции "Луна-25" к Луне подошло к своему грустному концу. Новости о крушении и прекращении существования этого российского космического объекта были подтверждены "Роскосмосом" сегодня. Похоже, многолетние усилия российских конструкторов придется начать заново.

События разворачивались совершенно неожиданно. Станция "Луна-25" получила последние импульсы для входа в эллиптическую орбиту 19 августа. Но в 14:57 связь с ней внезапно прервалась, а поисковые мероприятия не дали никаких результатов. В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что по результатам предварительного анализа, станция отклонилась от расчетных параметров импульса и попала на нерасчетную орбиту, что привело к ее столкновению с поверхностью Луны.

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Однако, несмотря на этот непредвиденный конец, стоит отметить, что станция успела передать на Землю несколько фотографий кратера Зееман на Южном полюсе Луны, а также ценные научные данные с использованием своих приборов. Эти снимки и информация помогут ученым исследовать спутник Земли на более глубоком уровне и расширить наши знания о Луне.

Теперь перед "Роскосмосом" стоит непростая задача - выяснить все обстоятельства произошедшего. Межведомственная комиссия начнет расследование и попытается понять, что могло пойти не так и что нужно предпринять, чтобы избежать подобных происшествий в будущем. Уже сейчас инженеры обсуждают возможные причины сбоя и разрабатывают новые стратегии для следующей космической миссии.

Каждое такое событие, хотя и печально, является важным опытом и уроком для нас. И хотя станция "Луна-25" погибла, она оставила свой след в истории космического исследования. Это напоминает нам о том, насколько сложны и требующие множества труда являются космические миссии. Но наши исследования и стремление познать Вселенную не останавливаются. Мы продолжим идти вперед и открывать всё новые горизонты космоса, надеясь на более успешные путешествия в будущем.

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#россия #новости #космос #роскосмос #луна #луна-25 #катастрофа #космос-2222 #южныйполюс
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Amedei Woc
15:40
убогий, все еще бегаешь со своими убогими теориями, что США не были на луне? Хотя даже СССР ( на который ты фапаешь) признал факт высадки.
Луна-25 потерпела крушение на поверхности Луны
Amedei Woc
15:37
конечно Нато не воюют с нами. Воевало бы, от нашей армии осталось бы то что от Иракской во время бури в пустыне. То есть ничего. А пока США и НАто ведут свою игру.
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
CrCoNi
15:36
вот такие специалисты работают в МВД Украины, ничего удивительно что контр наступ ВСУ загрустил
Взрыв в Киеве стал результатом работы криминалистов МВД Украины, которые пилили боеголовку болгаркой
Amedei Woc
15:36
что сказать то хотели? у вас какой то сом разума
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
REY_B_
15:35
Сходи в цирк, там для клоунов подобное вещь обыденная. Только настоящей ракеты им никто не даст. - Всё, что сейчас происходит на Украине, страшная клоунада!
Взрыв в Киеве стал результатом работы криминалистов МВД Украины, которые пилили боеголовку болгаркой
Amedei Woc
15:35
ну судя по бравурным заявлениям Конашенкова, Россия уничтожила всю авиацию Украины уже 10 раз. Откуда ракеты и пилоты?
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
Герман Проклов
15:34
я твою фашистскую морду буду бить
Российская исследовательская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны
REY_B_
15:34
А то, что "клоуны" руководят, а "учёные" утверждают, что именно так и должно быть, нелепицей не выглядит?
Взрыв в Киеве стал результатом работы криминалистов МВД Украины, которые пилили боеголовку болгаркой
Герман Проклов
15:33
это твой портрет нацик
Российская исследовательская станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью Луны
Sergej V
15:33
эксперты МВД пилили болгаркой боевую часть ракеты Р-27, а также били по ней молотком. эксперты? больше похоже что что то прикрывают такой нелепицей
Взрыв в Киеве стал результатом работы криминалистов МВД Украины, которые пилили боеголовку болгаркой
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