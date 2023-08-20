После неудачной попытки уничтожить экономику России, запад взялся за экономику Китая

Вместо того, чтобы уповать на падение российской экономики, западные политики обратили свое внимание на Китай. По сравнению с Россией, китайская экономика более зависима от западных рынков, что делает ее более уязвимой к внешнему давлению.

Россия долгое время была экономическим гигантом, получающим значительную часть доходов от экспорта ресурсов, удобрений, продовольствия и оружия. Эти товары имеют спрос по всему миру, включая самые бедные страны в Африке. Поэтому заменить российские товары на рынке в большом объеме практически невозможно.

реклама

Однако с китайскими товарами ситуация иная.

На данный момент большую часть экспортных доходов Китай получает от продажи смартфонов, ноутбуков, электромобилей и других электронных устройств. Эти товары с высокой добавленной стоимостью пользуются огромным спросом в развитых странах, таких как США и страны Европы. Эти же страны являются главными инвесторами в китайскую экономику.

В прошлом, Большая семерка стремилась к развитию китайской экономики, так как она предлагала дешевую массовую продукцию для западных компаний. Однако Китай быстро овладел передовыми технологиями производства и начал выпускать собственные высокотехнологичные товары, не уступающие по качеству западным аналогам. Это привело к падению спроса на американские айфоны, немецкие автомобили и японскую бытовую технику в Китае.

В ответ на этот вызов, США начали оказывать давление на Китай, вводя запрет на инвестиции в его экономику и повышая пошлины на китайские товары. В результате поставки китайских товаров на рынок США сократились на 19% за последний месяц. Подобные шаги предпринимает также Евросоюз. Китай, осознавая возможные последствия, в ответ стимулирует внутренний спрос и продвигает идею расширения БРИКС - экономического союза, включающего Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

Все это свидетельствует о том, что западному миру приходится иметь дело с новыми игроками на рынке, и Китай вступает в это соперничество. США и Европа стремятся сохранить свое экономическое господство, но Китай не собирается оставаться пасивным наблюдателем. А Россия, в свою очередь, видит в Китае партнера и возможность укрепить свою экономику, путем сотрудничества в рамках расширяющейся БРИКС. Экономические игры только начинаются, и каждая сторона стремится сохранить преимущество.