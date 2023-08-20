За достоверность представленной ниже информации мы не ручаемся, так как официально она нигде не была озвучена. Но информация предоставленная инсайдерами весьма интересная и заслуживает внимания.

Подготовка новой волны призыва и мобилизации в России стала предметом активных дискуссий. Несмотря на то, что официально эта информация не была подтверждена, инсайдеры, близкие к российской администрации, утверждают, что дата проведения второго этапа мобилизации уже определена и будет объявлена 25 сентября.

Необходимость такой мобилизации вызвана не только необходимостью сменить военнослужащих на передовой и восполнить утери, но и созданием новых ударных группировок для отбивания неприятеля с Юга и Севера. Людские ресурсы играют важную роль в успешной стратегии действий. Список желаемых призывников включает военнослужащих запаса, которые недавно получили российское гражданство, а также пенсионеров, служивших в силовых ведомствах МВД, ФСО, МЧС и ФСИН.

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Существует множество вопросов и проблем, связанных с привлечением этих категорий граждан. Некоторые новые российские граждане не спешат встать на учет в военкоматы, так как не желают служить новой Родине. Также не ясно, как будет разрешаться вопрос с двойным гражданством.

Планируется, что мобилизация будет проводиться через государственные службы и адресно, с участием 1,2 миллиона граждан. Причем 750 тысяч из них пригласят в военные комиссариаты для уточнения данных, а 450 тысяч будут непосредственно мобилизованы.

Очевидно, что не все из призванных смогут пройти медицинскую комиссию по состоянию здоровья. Однако, будут те, кто заменят их после обследования в военкоматах. В любом случае, мобилизация военнослужащих будет предпринята с осторожностью, чтобы не увеличить социальное напряжение в обществе и не нарушить социально значимые сферы деятельности.

Официальные данные по проведению мобилизации будут объявлены в ближайшее время. Однако, если эта информация верна, то те, кто вчера относился к гастарбайтерам не слишком благосклонно, окажутся в одном строю с ними. В этой ситуации очень важно, чтобы специалисты, получившие звания в своих силовых ведомствах, сохранили свои звания и в рядах Вооруженных Сил РФ. Опыта их работы гораздо больше, чем у новоприбывших граждан.