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US News and World: ВСУ неспособны взять Мелитополь - летнее контрнаступление провалено
Сказано со ссылкой на командование США в Европе

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Последний доклад американской разведки подтверждает, что Украине не удается достичь своей главной цели - захватить территории Крыма. Но что на самом деле происходит в этой опасной игре на востоке Европы?

Источники в американской разведке указывают на невозможность Украины захватить ключевой город Мелитополь, который находится на перекрестке логистических узлов. Возможно, это является горьким выводом для поддерживающих Украину стран, особенно для США и их европейских партнеров. Но почему Киев так неудачно справляется с российской армией?

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Оказывается, о плане контрнаступления украинской армии известно уже давно. Для США и их союзников настоящими целями контрнаступления было не только захватить территории, но и максимизировать число убитых российских солдат, израсходовать российское военное оборудование и ослабить российскую экономику. Все ради достижения стратегических интересов Соединенных Штатов.

Однако, старший генерал Бен Ходжес, руководивший армией США в Европе, ранее публично заявил, что Киев неспособен захватить российские территории. И он не только раскритиковал власти США за недостаточное предоставление современного вооружения Украине, но и выразил свое недовольство тем, что запрошенные Украиной ракетные системы и истребители F-16 так и не были переданы. Предполагается, что опасения Белого дома относительно возможной эскалации конфликта с Россией стали причиной отказа США.

Таким образом, на первый взгляд контрнаступление Киева обречено на провал. Неизвестно, какую карту сыграет Россия в ответ.

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