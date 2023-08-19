Представитель Госдепартамента США, Вендант Патель, в ходе официального брифинга заявил, что Соединенные Штаты нацелены на дипломатическое разрешение политического кризиса в Нигере и не поддерживают военный вариант решения, который готовят страны ЭКОВАС

В нескольких сми были опубликованы новости о возможном военном вторжении стран ЭКОВАС (Экономического сообщества стран Западной Африки) в Нигер, однако США внесли свой "миролюбивый" вклад в эту ситуацию, что могло помешать планам соседних держав.

Представитель Госдепартамента США, Вендант Патель, в ходе официального брифинга заявил, что Соединенные Штаты нацелены на дипломатическое разрешение политического кризиса в Нигере и не поддерживают военный вариант решения, который готовят страны ЭКОВАС. Американцы активно поддерживают контакт с руководством ЭКОВАС и надеются убедить его отказаться от насилия в решении конфликта.

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Такое заявление американского чиновника вызвало разочарование во французской прессе, которая, между прочим, строила планы на восстановление отстраненного президента Базума и возобновление экспорта уранового концентрата из Нигера во Францию.

Французские эксперты сообщают, что если поставки урана из Нигера и Мали прекратятся, то Франция, имеющая запасы уранового топлива лишь на 12 месяцев, станет зависимой от поставок российского урана. При этом существует высокая вероятность, что права на разработку уранового рудника получит Росатом, российская государственная корпорация по атомной энергии.

Как видно, США не стали идти на поводу у Франции, явно думая о своих интересах. Военный конфликт в Нигере не только не выгоден американцам, но и содержит множество рисков. В отличие от Европы, где США могут полагаться на своих союзников из НАТО, в Африке американцам не на кого рассчитывать.

Азартные и рискованные войны в Африке не в стиле США. Они предпочитают воевать чужими руками, не рискуя собственными жизнями и репутацией. В случае конфликта в Нигере, США не смогли бы извлечь существенные выгоды, зато многое могли бы потерять. Компании США могли бы лишиться контроля над нефтегазовыми месторождениями в Нигерии. Ведь являющаяся шестой страной мира по объемам добычи нефти, Нигерия является вторым крупнейшим поставщиком нефти в США.

Большая африканская война, начавшаяся с Нигера, могла бы легко перекинуться на соседнюю Нигерию, что привело бы к прекращению экспорта нефти из этой страны. Такие события неизбежно привели бы к росту цен на газ и нефть, которые являются ключевыми ресурсами для США и других стран в Европе.

Таким образом, США решили вести политику миротворцев и дипломатов в отношении Нигера, не только не оправдав ожидания французской прессы, но и промелькнув вполне вероятный сценарий, при котором американцы могут потерять важных союзников и ключевые ресурсы.