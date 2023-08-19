На уходящей неделе наиболее высокая интенсивность боевого противостояния продолжает фиксироваться на купянском операционном направлении сватовского фронта.

На прошлой неделе самые сильные боевые столкновения продолжались на Купянском операционном направлении Святогорского фронта, а также Времевском и Ореховском направлениях Запорожского фронта.

На Купянском направлении мотострелковые подразделения российской армии ежедневно улучшают свои позиции на участке от Добролюбовки до Тимковки. 18 августа 2023 года после обстрела огневых позиций РСЗО RM-70 Vampire, САУ Krab и минометов войск ВСУ, мотострелковые подразделения России смогли вытеснить украинцев из окопно-блиндажной фортификации западнее Першотравневого. Общий прогресс составил около 1-1,5 км, что является хорошим результатом для данного участка.

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Хотя ВСУ старается маскировать свою бронетехнику и транспорт на Купянском направлении, операторы БПЛА и оптико-электронной разведки успешно определяют их местоположение. Они используют телевизионные модули и инфракрасные датчики разных диапазонов. Также на этом направлении опорные пункты российских подразделений находятся на высотах, что позволяет эффективно использовать радиолокаторы для разведки.

Благодаря созданию и использованию таких оперативно-тактических разведывательно-ударных групп российским подразделениям удалось нейтрализовать значительное количество минометных расчетов и бронетехники ВСУ при операции по захвату Новоселовского.

Также наблюдается интенсивное противостояние на Лиманском направлении Святогорского фронта, куда Вооружённые силы Украины перебрасывают механизированные резервы из Славянска и Краматорска. Танки и боевые машины пехоты продолжают подавлять огневые позиции и опорные пункты ВСУ. Десантно-штурмовые подразделения также активно использовали противотанковые системы на квадроциклах для уничтожения бронетехники. ВСУ понесли значительные потери.

На Запорожском фронте продолжаются бои на Великоновоселковском и Ореховском направлениях. Укпаинцы использовали своё превосходство в артиллерии, но наши мотострелки сохранили контроль над поселком Заветное Желание и пресекают попытки продвижения вражеской бронетехники и живой силы. Российские БПЛА и самолеты активно обнаруживают и обстреливают технику ВСУ.

В целом, боевые действия продолжаются на разных направлениях, но российским подразделениям удается эффективно противостоять противнику и достигать своих целей.