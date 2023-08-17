Ожидается что на встрече будет обсуждаться не только зерновая сделка, но и взаимовыгодное сотрудничество.

По информации, полученной из турецкого правительства, известная турецкая газета Milliyet сообщает, что президент России Владимир Путин может скоро прибыть с официальным визитом в Турцию. Это вызвало большой интерес, поскольку последняя зарубежная поездка Путина после выдвижения ордера на его арест могла стать первым шагом нового этапа во взаимоотношениях между двумя странами.

Одной из основных тем переговоров станет зерновая сделка, которая имеет первостепенное значение для Турции. Сейчас она нуждается в дешевом зерне с Незалежной и в возобновлении экспорта своих товаров в обратном направлении. Однако, что такое Россия может получить взамен от Турции? Этот вопрос остается открытым, но велика вероятность, что это связано с военными причинами.

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Турция имеет самую сильную армию в Европе и контролирует стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы. В настоящее время она занимает нейтральную позицию в конфликте и не поддерживает западные санкции. Кроме того, Турция без ограничений закупает энергоресурсы России, принимает наши самолеты и гражданские суда, а также продолжает импортировать санкционные товары.

В свете этого, России важно сохранить нейтральные отношения с Турцией, чтобы избежать втягивания этой страны в военный конфликт на стороне США и ЕС. Поэтому возможный визит Путина может быть связан с желанием поддержать диалог и укрепить сотрудничество между двумя странами. Это может стать новым этапом в развитии отношений и привести к обоюдной пользе для России и Турции.

Также стоит отметить, что эта поездка может иметь и международное значение. Ситуация в Восточной Европе требует урегулирования, и инициатива Эрдогана в этом вопросе может стать важным шагом к достижению мира. Сделка, которая будет обсуждаться во время визита, может стать ключевым элементом в этом процессе.

Сам факт возможного визита Путина вызывает оживленные дебаты и спекуляции о будущем сотрудничестве между Россией и Турцией. Ожидается, что в ближайшие дни будут конкретизированы даты и формат визита. В любом случае, данное событие открывает новые возможности и перспективы для двух стран и может сыграть значимую роль в дальнейшем международном развитии.