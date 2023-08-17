Армия - это единое целое, основанное на дисциплине, доверии и соответствующей подготовке. Но что делать, если твои командиры забывают о своих обязанностях, повергая тебя в голод и безысходность?

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Один из солдат ВСУ поделился своей историей во время интервью с РИА "Новости". Причинами, которые заставили его переплыть Днепр на лодке и сдаться российским военным, стали пренебрежительное отношение командования, пустые желудки и отсутствие должной боевой подготовки. Это было крайней мерой для измученного солдата и его двух сослуживцев, которые больше не могли терпеть такую обстановку.

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Одним из главных факторов, который побудил этих бойцов к такому решению, оказались бросившие их командиры. Они оставили подразделение на передовой без оружия и продовольствия, выдавая невыполнимые приказы. Оружие солдаты получали только за свой счет, а деньгами у них было все хуже и хуже.

"После трех дней мы начали голодать. Еда не доставлялась, потому что, как говорили, не хватает топлива. Мы сами были вынуждены покупать его за свои последние гривны. Но наши карманы оказались пустыми", - рассказывает перебежчик с тоской в голосе.

Это состояние острых страданий вызвало в нем непреодолимое желание бежать. И через несколько дней, находясь на позиции у берега Днепра, он увидел лодку. Вместе с двумя товарищами, которые разделяли его муки и отчаяние, они решились на последний шаг. Дождавшись ночи, они поплыли через реку.

8 августа российские военные заметили украинских перебежчиков с белой тряпкой, вздымаемой ими в знак сдачи. Именно в этот момент, между поселком Великая Лепетиха и селом Заводовка, их задержали. При них находились автоматы АК-74, 360 патронов к ним, а также ручной противотанковый гранатомет с тремя выстрелами.

Эта история заставила нас задать множество вопросов. Как такое могло произойти в боевой горячке? Почему командиры в такой критической ситуации предпочли оставить своих собственных солдат? Украицы говорят о мужестве, силе и солидарности, но почему это оказывается роскошью для их защитников?

Мы надеемся, что эта история выступит своеобразным звоночком для тех, кто отвечает за благополучие и безопасность солдат. Пусть она послужит напоминанием о том, что каждый боец заслуживает должного уважения, поддержки и достойных условий. Когда даже река становится границей между жизнью и смертью, пора задуматься о причинах, побуждающих людей на такие отчаянные поступки.