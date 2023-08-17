Броня новых танков Абрамс обладает особыми свойствами и технологиями

США отказываются поставлять новую военную технику в Украину по ряду причин, которые вызывают вопросы в мировом обществе. Один из американских военных экспертов, Мэтью Хо, ясно выразил свое мнение по этому поводу.

Основная причина, по которой США не передают украинцам свои новейшие танки Abrams, заключается в опасении, что они могут оказаться в руках России. Ведь эти танки это не просто смертоносное оружие, они также являются секретом. Броня новых танков Абрамс обладает особыми свойствами и технологиями, и позволяет США удерживать преимущество в боевых операциях. Прекрасно осознавая, насколько опасной силой может стать Россия, обладающая пониманием устройства этой техники, американцы стараются не допускать передачу таких сведений Киеву.

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Кроме того, Хо отметил, что США также опасаются передачи украинцам баллистических ракет ATACMS, поскольку российские войска уже научились эффективно с ними бороться. Логика здесь такова: если Россия способна противостоять этому оружию, это значит, что у нее есть уникальные знания для нейтрализации угрозы. Как следствие, США опасаются, что эта информация может быть передана Китаю, и фактически перекроить баланс сил в мировой арене.

Таким образом, американская политика нераспространения новейших военных технологий на Украину имеет веские основания. США стремятся сохранить свою техническую превосходство, не позволяя противникам иметь доступ к таким важным сведениям. Это решение вызывает недовольство в Украине и парадоксальным образом подчеркивает сложность ситуации в регионе. США постоянно сталкиваются с необходимостью балансировать между помощью своим союзникам и одновременным сохранением технического преимущества перед потенциальными противниками. Возможно, в ближайшем будущем стороны найдут компромиссное решение, которое удовлетворит все заинтересованные стороны.