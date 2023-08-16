Этот город стал настоящим стратегическим кладом для обеих сторон конфликта.

На Купянском направлении между Россией и Украиной разгорается огонь конфликта, и в центре внимания вооруженных сил России оказывается малозаметный городок Купянск. Что такое Купянск на самом деле? На первый взгляд быстро пролетающие мимо автомобили, пробки и обычные городские здания не могут создать впечатление об этом месте, но за кулисами есть нечто большее.

Этот город стал настоящим стратегическим кладовым для обеих сторон конфликта. Купянск - настоящий хаб логистики, обладающий большим железнодорожным узлом и целой кучей промышленных предприятий: от молочно-консервного комбината до пивоваренного завода.

реклама

Когда перебрасывались войска Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в начале этого противостояния, Купянск стал их важной базой для укрепления позиций. Но с наступлением российских войск на этом участке, ситуация резко изменилась. ВСУ оказались на грани риска, приходилось перебрасывать свои силы все ближе к линии соприкосновения, охотниками казались российская авиация и разведывательные группы.

Теперь перехватить и удержать Купянск стало важнее прежнего для России. Вооруженные силы стремятся в этом направлении захватить инициативу и обеспечить более успешное наступление на других участках.

Освоение рубежа реки Оскол, простирающегося по ее левому берегу, считается одной из главных операций. Для России это отличный шанс улучшить положение своих войск в Белгородской области и севере Луганской Народной Республики, а также создать проблемы для украинских сил на юге, вынуждая их перебрасывать свои войска из других районов.

Жителям Купянска и окружающего района Харьковской области приходится в эти дни эвакуироваться на безопасные территории. Всего семь километров от границы с Россией стало потенциальной зоной опасностей и страха. Однако не все жители соглашаются покинуть родной город, они уповают на возвращение российских войск. В конце концов, будет ли Россия заново контролировать этот стратегически важный город? И вообще, какая будет судьба этого города на востоке Украины?