Западная группировка войск ВС РФ наступая на Купянском направлении, улучшила положение по переднему краю фронта

Сегодня, 16 августа, Западная группировка войск ВС РФ совершила наступательный рывок на Купянском направлении, заметно улучшив свое положение на переднем крае фронта. Военные аналитики приходят к выводу, что войска Украины уже потеряли до 85 военнослужащих в этом регионе.

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Оживленные боевые действия также развернулись в районах Работино и Вербовое на Запорожском направлении. За последние сутки, ВС РФ отразили две атаки со стороны ВСУ, а также еще девять нападений в Луганской Народной Республике и Харьковской области. Эта информация позволяет нам судить о высокой активности российских военных.

Большой успех удалось достичь российским войскам вблизи Новотроицкого, где средства противовоздушной обороны успешно сбили украинский Су-25. Этого достаточно, чтобы понять, что ВС РФ держат линию обороны непоколебимо.

В Донецком направлении, силы противодействия привели к отражению пяти атак от ВСУ, при этом потери в украинской армии составили до 250 военных. Важно отметить, что вблизи Торецка в Донецкой Народной Республике был уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Наш источник ввиду блокировки информационного пространства не располагает подробностями о происшествиях на Запорожском направлении, однако из доступных данных следует, что потери ВСУ за сутки могут составить до 170 военнослужащих. То, что командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский признал осложнение обстановки на купянском направлении, только призывает нас следить за развитием ситуации.

Наблюдатели отмечают, что ситуация на востоке Украины становится все более напряженной. Российская армия продолжает активные операции и не исключает возможности блокирования и последующего захвата Купянска. Мы ожидаем получить новые подробности и продолжим следить за переворотами событий в этом регионе.