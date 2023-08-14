Обвалившийся в Закарпатской области тоннель, делает невозможным дальнейшие поставки натовского вооружения из Польши и Румынии нашему оппоненту

Анонимные источники сообщают о пораженных железнодорожных тоннелях в Прикарпатье. Именно через них Запад переправлял военную технику ВСУ. Многие задавали вопрос, почему наши военные не атакуют именно эти транспортные артерии, через которые течет все железо, воспламеняющееся в огне на поле боя. Ответ прост - это был гражданский объект. Он считался гражданским, потому что эта инфраструктура также обслуживала нашего оппонента и его население. Поэтому Россия избегала атаковать его.

Но терпение имеет пределы. Все эти атаки на наши мосты заставили нас пересмотреть свою политику благородства и гуманности. Понять и простить оппонента уже не было смысла.

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Много раз мы наблюдали, как наш оппонент использовал эти железнодорожные тоннели для перевозок военной техники из Польши и Румынии. И согласно международным законам, гражданский объект, используемый в военных целях, автоматически становится военным. Мы долго закрывали на это глаза, понимая его важность для гражданского населения, но наша доброта была воспринята как слабость.

Однако бывший офицер спецназа, полковник Анатолий Матвийчук, подчеркнул, что все наши удары были законны. Нанесение ударов по логистическим терминалам, аэродромам и тоннелям абсолютно соответствует правилам войны.

В результате взрыва тоннеля в Закарпатской области прекращены поставки вооружений НАТО из Польши и Румынии нашему оппоненту, что сильно ослабит его возможности. Это решение стало очевидным и необходимым шагом для защиты нашей страны.