Об этом было заявлено сегодня, 14 августа, в ходе обхода министром обороны Сергеем Шойгу экспозиции форума «Армия-2023» на аэродроме Кубинка

Министру представили новые возможности для российского истребителя Су-57. Эти последние разработки, по словам представителя предприятия-разработчика, могут в значительной степени усилить способность самолета поражать различные цели. Но что такое «высокое качество» решения задач и какие цели можно поражать? Мы решили более подробно изучить этот вопрос. Известно, что одной из главных особенностей Су-57 является его низкая радиолокационная заметность. Это позволяет самолету оставаться незамеченным в пространстве боя и наносить удары с минимальным риском быть обнаруженным. Это действительно впечатляет, ведь Су-57 является истребителем пятого поколения, который считается одним из самых передовых в своем классе.

Истребитель обладает широкой номенклатурой оружия и может применять как управляемые, так и неуправляемые средства поражения. Это включает в себя ракеты класса «воздух-воздух» разных дальностей, управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» различных типов, такие как Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59, и корректируемые авиационные бомбы разных калибров. Это означает, что Су-57 может успешно справляться с задачами поражения целей как в воздухе, так и на земле.

Еще одним интересным фактом является то, что год назад СМИ сообщали о применении звена из четырех Су-57 в рамках спецоперации по уничтожению украинских объектов противовоздушной обороны. При этом самолеты были связаны в единую информационную сеть, что повысило их эффективность. Такие успешные операции позволяют доверять этому новому истребителю и видеть, что он показывает себя с лучшей стороны даже при самых сложных задачах.

