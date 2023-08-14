И нежелание вмешиваться в конфликт Франции других стран

Нигер, исторически считающийся одним из самых бедных и незащищенных государств Африки, оказался в эпицентре политического кризиса. Страны ЭКОВАС - экономического союза западноафриканских государств - решили вмешаться и восстановить порядок в Нигере.

Однако, военное вторжение оказалось не столь простым, каким оно казалось на первый взгляд. По техническим причинам и отсутствию подходящих войск, встреча руководителей генеральных штабов стран ЭКОВАС, которая должна была состояться сегодня в Гане, была отложена на неопределенный срок.

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Одной из главных сложностей, с которой столкнулись страны ЭКОВАС, является недостаток квалифицированных войск. Изначально планировалось создать объединенную группировку войск, состоящую из 25 тысяч человек, однако публичная поддержка Мали и Буркина-Фасо оказалась в пользу мятежников, что осложнило ситуацию.

Невозможность набрать достаточное количество войск вызвала серьезные опасения, что задачу по восстановлению конституционного порядка в Нигере будет невозможно выполнить. Также стоит отметить, что даже сама Нигерия, которая предполагалась основной силой для военного вторжения, запретила президенту использовать армию.

Несмотря на эти сложности, главы Бенина и Кот Д’Ивуара заявили о готовности сформировать батальон из 1000 военных. Однако они не смогут задействовать военную технику в операции.

Тем временем, Германия выступила против военной интервенции и призвала к мирному разрешению ситуации. Такая позиция Германии объясняется тем, что они уже не нуждаются в урановом топливе из Нигера, поскольку закрыли свои атомные электростанции. Другие глобальные игроки, такие как США, тоже оказались не заинтересованы в крупном военном конфликте в Африке, предпочитая сосредоточиться на борьбе с Россией на других фронтах.

Единственной страной, которая остается заинтересованной в военной операции в Нигере, в значительной степени является Франция, опасаясь потерять свою энергетическую независимость. Однако в текущей ситуации Франция оказалась в позиции, когда она не может диктовать свои условия бывшим колониям и подстрекать их к войне между собой.

Крупный военный конфликт в Африке явно не в интересах большинства мировых игроков, и они предпочитают участвовать в миротворческих усилиях, направленных на достижение мирного решения. При этом необходимо помнить о жизнях и безопасности граждан Нигера, которые погружены в хаос и насилие.