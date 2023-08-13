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Корабль ВМФ РФ открыл предупредительный огонь по сухогрузу в Черном море
В акватории Черного моря был замечен сухогруз под флагом Палау, который двигался в украинский порт Измаил, игнорируя требования остановиться.

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Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота открыл предупредительный по сухогрузу «Сукра Окан», под флагом Палау, который не только игнорировал требования об остановке, но и пытался уклониться от патрульного корабля.

Этот манёвр вынудил «Сукра Окан» снизить скорость и остановиться, но само по себе этого не достаточно, чтобы понять, что заставило сухогруз пренебрегать требованиями остановки.

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Переговоры между командами обоих судов стали ключевым моментом в раскрытии подробностей этой загадочной ситуации. И только после высадки досмотровой группы на борт с технической поддержкой вертолета Ка-29, удалось установить, что на сухогрузе отсутствовали любые запрещенные грузы. Это позволило «Сукра Окан» продолжить свой путь в украинский порт Измаил по разрешению патрульного корабля.

Москва приняла решение проведения проверок всех судов, следующих в украинские порты через Черное море, с целью выявления грузов военного назначения. Таким образом, страны-владельцы этих судов оказываются вовлеченными в конфликт и признаются участниками боевых действий на стороне Украины.

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