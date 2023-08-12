Продвижение подразделений 138-й мотострелковой бригады на южные подступы к н. п. Синьковка

Вторая декада августа ознаменовалась активными боевыми действиями российской армии на двух участках купянского направления. Как только началось наступление, сразу был достигнут ощутимый прогресс. ВСУ были отброшены, а подразделения 138-й мотострелковой бригады вышли на южные подступы к н. п. Синьковка. Они смогли продвинуться более чем на 3 км и начать фортификационные работы на новых позициях всего в 6,5 км от города Купянска. В то же время, противник был вытеснен в лесные массивы.

Чтобы вернуть контроль над потерянными пунктами, ВСУ перебрасывает дополнительные резервы, используя магистрали и получая информацию от разведывательных БПЛА. Однако, российская армия готова противостоять с применением различных технических средств, таких как дроны, ствольная артиллерия и другие.

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Большую роль в боевых действиях играют также артиллерийские и ракетные системы обоих сторон. Ведется активная контрбатарейная борьба. Российская армия стремится полностью подавить вражескую артиллерию, используя свои собственные системы. В ночное время отдельные группы техники ВСУ обнаруживаются российскими радарами и подвергаются точным ударам.