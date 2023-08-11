Через шесть дней после остановки на Северном морскому пути танкеры продолжили путь. Для захода во льды караван возглавил ледокол «Таймыр».

Дорога нефтетанкеров NS Arctic и «Приморский проспект» через Северный морской путь стала настоящим приключением, когда они впервые доставляли российскую нефть из портов Балтики в Китай. После шестидневной остановки, танкеры наконец-то продолжили свой путь, хотя на этот раз им пришлось пойти впереди каравана, сопровождаемого ледоколом ''Таймыр''. Другой танкер обогнал первый караван, и теперь они продолжают свой путь вместе. Суда движутся со скоростью всего 5 узлов в час и отправляются в ледовую зону. Они должны пройти еще около 750 миль по Северному морскому пути, половина которого покрыта льдами. Несмотря на сложности, поставки нефти из портов Балтики в Китай будут продолжаться, и уже сейчас другой танкер направляется в Китай с большим грузом нефтепродуктов. Это путешествие через Северный морской путь является ответом на запрет Европы на импорт российской нефти. Китай, став основным потребителем российского сырья, заметно увеличивает поставки через Арктику. Все это открывает новые возможности для развития Северного морского пути и перенаправления транспортных маршрутов с запада на восток.

Несмотря на задержку и сложности, перевозка нефти через Северный морской путь по-прежнему остается привлекательной альтернативой. Ожидается, что грузопоток по пути увеличится до 80 миллионов тонн к 2024 году.

Однако остается неизвестным, как будут развиваться нефтегазовые проекты в Арктике, которые изначально должны были обеспечить основные объемы перевозок через Северный морской путь. В любом случае, перенаправление танкеров с нефтью с Балтики в Китай через полярные широты является самым простым и безопасным решением.

Перевозки по Северному морскому пути продолжатся, и это открывает новые перспективы для развития Арктики и укрепления экономических связей между Россией и Китаем.