Германия стала понимать ,что Россия и "северный поток"ей нужны как воздух

Руководитель E.ON, Марк Шпикер, рассказал, что ведутся обсуждения по вопросу осушения и защиты газопровода "Северный поток". Он также заявил, что E.ON намерена остаться в консорциуме по управлению этим трубопроводом, несмотря на предыдущие заявления о выходе из Nord Stream AG и списании своей доли в 15,5%.

Сохранение "Северных потоков" дает надежду на возобновление поставок газа из России в будущем. Это важно для стабилизации цен на газ на приемлемом уровне для немецкой промышленности. Некоторые представители немецкой промышленности уже прогнозируют рецессию в экономике страны к концу 2023 года из-за высоких цен на энергию.

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Однако, Марк Шпикер разочаровал немецких граждан, сообщив, что вернуться к ценам, которые были до пандемии, в ближайшем будущем будет фактически невозможно. E.ON готов снизить тарифы на газ и электричество для немецких потребителей на 18% и 28%, соответственно, с 1 сентября, но это будет после снижения цен на газ в Европейском союзе по сравнению с прошлым зимним сезоном.

На данный момент стоимость газа в ЕС увеличилась до $455 за тысячу кубометров. Это значительное повышение, которое оказывает давление на потребителей и вызывает обеспокоенность по всей Европе.