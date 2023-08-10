Возрождение зерновой сделки: системные условия и гуманитарные цели

Переговоры о возобновлении зерновой сделки между Россией и Украиной требуют выполнения нескольких системных условий, утверждает заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС. Он подчеркивает, что первостепенным является решение системных задач, таких как переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, а также восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

Российское руководство приняло решение свернуть черноморскую инициативу из-за использования Украиной морского гуманитарного коридора в военных целях. "Мы не могли просто игнорировать террористические атаки на Севастополь и Крымский мост", - отмечает Галузин.

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В заключение, заместитель главы МИД подчеркивает, что возобновление зерновой сделки между Россией и Украиной требует выполнения нескольких системных условий, а также учета политической ситуации и безопасности обеих сторон. Россия готова к диалогу и обсуждению возможности возобновления сделки, но это должно происходить на взаимовыгодных условиях и способствовать развитию экономических связей между двумя странами.