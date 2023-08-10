"Когда вайп?"-это любимый вопрос игроков в Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games снова радует своих фанатов новым трейлером игры Escape from Tarkov. В этот раз они посвятили его грядущему обновлению 0.13.5 и новому игровому пространству на Улицах Таркова. Если вы также являетесь поклонником этой игры, то вам следует знать, что установка патча начнется уже сегодня в 10:00 МСК и займет около шести часов.

Разработчики обещают игрокам не только установку патча, но и вайп, что означает полное обнуление прогресса. Некоторые могут испытать разочарование, но это и есть то, что делает игру уникальной - постоянное чувство риска и неизвестности. Так что готовьтесь к новому началу и новым возможностям.

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Как же не упомянуть о новом боссе, который появится в Escape from Tarkov. Его зовут Кабан и, судя по трейлеру, он обещает стать настоящим испытанием для опытных игроков.

У разработчиков Escape from Tarkov запланировано еще множество интересных обновлений и нововведений на текущий год. Что именно они приготовили для нас, мы узнаем позже. Однако, они обещают улучшить игровой процесс, добавить новые функции и устроить настоящую войну на улицах Таркова.

Так что не пропустите обновление 0.13.5 и готовьтесь к незабываемым приключениям в мире Escape from Tarkov! Будете ли вы одним из тех, кто сможет выжить и победить? Все зависит от вашего мастерства и стратегии. Желаем вам удачи и наслаждайтесь игрой.