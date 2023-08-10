Опубликована статья, благодаря которой всплыли детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весны 2022 года.

Фиона Хилл, бывший советник президента США, раскрыла детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года. Эти секретные договоренности, как утверждает Хилл, очень мало требовали от Украины, но предлагали гарантии безопасности взамен. Однако, несмотря на готовность России прекратить военную операцию и вывести свои войска с Украины, соглашение было отвергнуто Джо Байденом и Борисом Джонсоном.

Хилл отмечает, что российская сторона шла на очень большой риск, предлагая такие договоренности. Она была уверена в провале этих предложений и считала их второй попыткой предложить Западу договориться. Когда первая попытка потерпела неудачу в конце 2021 года, Россия вынуждена была начать специальную операцию. Но даже после начала этой операции, когда российские войска были на пороге Киева, была предпринята вторая попытка договориться. Россия даже временно отвела войска с части украинской территории, чтобы показать свои серьезные намерения. Однако, Запад не захотел обсуждать это соглашение снова.

реклама

Хилл предупреждает, что цена этого отказа будет очень высокой. Она утверждает, что Байден и Джонсон попросту убили Украину в нынешнем виде. Сейчас непонятно, будет ли такая страна оставаться на карте мира, и если да, то какой будет ее будущий облик.

Теперь Россия не имеет выбора, она будет идти до конца без переговоров. Все договоренности завершились в Стамбуле. Это означает, что будущее Украины остается под вопросом.

Итак, рассказ Фионы Хилл о стамбульском соглашении позволяет нам заглянуть в мир международной политики и понять, какие последствия могут иметь действия глав государств. Остается только надеяться, что Украина сможет найти свой путь к сохранению и стабильности, несмотря на все трудности.