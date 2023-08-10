За последнюю неделю июля запасы снизились на рекордные 17 млн баррелей, что составляет 4%.

В прошлом году президент Байден принял решение о расходовании половины стратегического нефтяного резерва США в борьбе с инфляцией. Он обещал начать закупки нефти для восполнения запасов с января 2023 года, привлекая внимание избирателей перед выборами в конгресс.

Уверенный в своих расчетах, Байден рассчитывал на то, что Россия согласится продавать свою нефть американским компаниям по цене не выше 60 долларов за баррель. Однако, его планы оказались нарушены из-за активных действий Саудовской Аравии и ОАЭ, которые поддержали предложение России о сокращении добычи нефти для стабилизации цен.

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Таким образом, цена на нефть не только не упала ниже 73 долларов за баррель, она продолжила расти, установившись на уровне выше 82 долларов. Это совсем не устраивает Минэнерго США, которое теперь отозвало заявку на покупку 6 млн баррелей нефти. Чиновники ведомства надеются на получение более низкой цены от потенциальных продавцов.

Не покупая нефть по текущим ценам, администрация Байдена рискует, исходя из прогнозов американских аналитиков, при росте биржевых котировок. Это уязвимое положение, особенно учитывая, что запасы нефти в стране на 40-летнем минимуме.

В то же время, бензин на американских заправках снова подорожал. Для снижения цен на топливо Минэнерго США решило сократить запасы нефти. Только за последнюю неделю июля запасы снизились на рекордные 17 млн баррелей, что составляет 4%.

Все это показывает, что США продолжают ощущать влияние действий России и ОПЕК на нефтяной рынок. Пока не будет найдено устойчивое решение, американские потребители будут продолжать платить высокие цены за бензин, а страна останется уязвимой перед дальнейшими колебаниями на нефтяном рынке.