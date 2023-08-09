Танкеры продолжают маневрировать в Севернов море по неизвестной причине уже более 2 суток.

Утром 5 августа два танкера, NS Arctic и "Приморский проспект", отклонились от своего курса по Северному морскому пути и до сих пор находятся в Восточно-Сибирском море. Танкеры должны были доставить российскую нефть в Китай через балтийские порты Приморск и Усть-Луга, используя более короткий путь длиной 8 600 миль, который обычно занимает 31-34 дня. Однако, даты прибытия танкеров в китайские порты сдвинулись на несколько дней. Причина этого задержки неизвестна.

NS Arctic и "Приморский проспект" - это танкеры ледового класса, но в данный момент они находятся в открытых водах, согласно системы анализа ледовой обстановки "Север" от "Росатома". Впереди их пути лежат льды.

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Тем временем, другие танкеры, включая СПГ "Николай Евгенов" и нефтяной танкер "Штурман Кошелев", продвигаются по Северному морскому пути и уже обогнали NS Arctic и "Приморский проспект".

После запрета Европейским союзом на импорт российской нефти, Китай и Индия стали основными потребителями российского сырья. В ответ на эти события, Росатом рассматривает Северный морской путь как новую возможность для перевозки нефти из российских портов Балтики. Президент также поручил увеличить грузопоток по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. Таким образом, перенаправление судов с нефтью из Балтики в Китай через полярные широты стало простым решением этой задачи.

Изначально ожидалось, что основные объемы перевозок будут обеспечены новыми нефтегазовыми проектами в Арктике. Однако, запуск таких проектов все еще не ясен.