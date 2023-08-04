Мурманская область вступает в борьбу за добычу и производство лития, ценного металла, необходимого для производства аккумуляторов, атомной и термоядерной энергетики, а также ветряных и солнечных установок. Европейцы уже давно осознали важность лития и активно соревнуются за этот ресурс.

Мурманская область вступает в битву за "белую нефть" - литий, самый востребованный металл в мире. Этот ресурс играет ключевую роль в производстве аккумуляторов, атомной и термоядерной энергетике, а также ветряных и солнечных установках. Европейцы уже давно поняли его ценность и активно соревнуются за него. Недавно глава Европейской комиссии совершила поездку в Южную Америку в поисках поставщиков лития, но осталась ни с чем. Зона влияния Китая исключила возможности нашей страны на этом континенте.

Однако Россия нашла другой способ одержать победу. США пытались навредить российской микроэлектронике и атомной энергетике, вынудив Чили и Аргентину прекратить поставки лития в Россию. Однако "Росатом" оперативно разработал крупнейшее месторождение в Боливии, обойдя американские и китайские компании, и план Вашингтона провалился.

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Однако африканский континент может стать новым источником лития для России. Недавно состоялся саммит между Россией и странами "Черного континента", где были достигнуты важные соглашения и укреплены наши позиции.

Тем не менее, самые перспективные запасы лития находятся прямо у нас на территории. Колмозерское месторождение в Мурманской области считается самым значительным. Но это далеко не единственный регион, где разведан этот ценный металл. Россия имеет еще 16 месторождений с общими запасами примерно 3,5 млн тонн лития, что составляет 7,2% от мировых запасов.

Таким образом, наша страна буквально вступает в схватку за лидерство в мировой борьбе за литий. И у нас есть все шансы одержать в ней победу.