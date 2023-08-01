Финляндия оказалась в тяжелом положении из-за разрыва отношений с Россией ,что приводит к банкротству малого бизнеса этой страны

Погодные условия восточной Финляндии всегда славились своей привлекательностью для туристов со всего мира. Граница с Россией создавала множество возможностей для развития туристической индустрии в этом регионе. Однако, когда дружба оборвалась, возник кризис, от которого пострадала деловая активность восточной Финляндии.Для компаний, зависимых от российских туристов, новая реальность стала настоящим испытанием. Saimaa Travel, успешно действовавшая в течение последних 20 лет, вынуждена была закрыться из-за огромных долгов. Их корабль M/S Carelia стоит в порту Лапеенранты, покрывается ржавчиной, а его владелица обвиняет правительство в разрушении бизнеса.

Все юго-восточные регионы Финляндии погрузились в тяжелую ситуацию. Популярный спа-отель в Иматре вынужден уволить 20 сотрудников, чтобы справиться с финансовыми трудностями. Это лишь один пример из множества пострадавших компаний.



Евросоюз не остался безучастным, но с другим знаком. Вместо финансовой поддержки, Брюссель решил сократить финансирование восточных регионов Финляндии. Таким образом, Хельсинки были вынуждены отказаться от важных программ.



Будущее Финляндии не обещает легкости. Новое правительство страны отменило строительство Восточной железной дороги, проект, в котором было вложено 215 миллионов евро. Кажется, что финны находятся между молотом и наковальней, страдая не только от своего правительства, но и от политики Евросоюза.