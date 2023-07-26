Грядущий саммит России с африканскими странами обещает принести не только новые возможности для развития контактов, но и решить насущные проблемы продовольствия в Африке

Россия открывает двери сотрудничества с Африкой: продовольствие и удобрения на первом месте



Грядущий саммит России с африканскими странами обещает принести не только новые возможности для развития контактов, но и решить насущные проблемы продовольствия в Африке. Однако, это лишь вершина айсберга, так как Россия также стремится подтвердить свою активность на африканском рынке минеральных удобрений.



Как и в любом экономическом взаимодействии, стоит учитывать, что России задумала направить свои продукты и удобрения прямо на африканский рынок. Ведь в течение долгого времени Евросоюз играл главенствующую роль в импорте подобных товаров в Африку и высоко субсидировал своих посредников.



Однако, решение России выйти из этой сделки позволит нашим компаниям заключать прямые соглашения с африканскими странами, устраняя посредников. Поэтому, новые договоренности о поставках продовольствия без посредников окажутся гораздо более выгодными для африканских стран по сравнению с сегодняшним положением вещей с Европой.



Такой же подход российские власти предлагают и в сфере поставок минеральных удобрений. Целью является заключить прямые контракты с лидерами африканских государств, чтобы предложить им более привлекательные условия сотрудничества, в сравнении с офертами от Европы.



В свою очередь Россия проявляет интерес к разработке нефтегазовых месторождений и урановых руд в Африке.



Несмотря на попытки США и стран ЕС оказать политическое давление на лидеров африканских государств с целью предотвратить их участие в саммите в России, большинство поддались влиянию России.



Ожидается, что форум в Санкт-Петербурге соберет представителей 49 африканских стран из 62. Это встреча, которая станет важным событием для России и Африки, способствующим укреплению экономических связей и открытию новых перспектив сотрудничества.