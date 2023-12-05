Утечка трейлера GTA VI раскрывает сеттинг Vice City и первую главную героиню Люсию, которая выйдет в 2025 году.

Перед запланированным дебютом первого трейлера GTA VI во вторник, 5 декабря, в 9 утра по восточному времени, аккаунт, который в настоящее время заблокирован, преждевременно опубликовал трейлер на платформе X (ранее известной как Twitter). После этого нарушения Rockstar незамедлительно отреагировала, официально представив трейлер на своем канале YouTube.

реклама

Трейлер подтверждает несколько ранее просочившихся подробностей о GTA VI за последние два года, подтверждая действие в Вайс-Сити и представляя главную героиню игры как первую исполнительницу главной роли в серии, с элементами сюжета, вдохновленными Бонни и Клайдом. Примечательно, что в трейлере раскрывается планируемый релиз GTA VI в 2025 году, как указано в последующем пресс-релизе Rockstar в понедельник. В релизе уточняется, что запуск игры запланирован на PS5 и Xbox Series X/S в этом году.

Кульминацией десятилетнего процесса разработки стал первый трейлер GTA VI, в котором помимо простой демонстрации римской цифры "VI" представлен существенный контент, включающий классические элементы GTA, такие как высокоскоростные транспортные средства, интенсивная перестрелка, значительные суммы незаконно полученных денег и изображение снисходительности в американском стиле, и все это на фоне Вайс-Сити, вымышленного представления Майами.

В центре внимания трейлера - единственная главная героиня по имени Люсия, первоначально изображенная в тюремном комбинезоне. Повествование предполагает, что Люсия занимается преступной деятельностью вместе со своим бойфрендом после ее мнимого освобождения из заключения.

В сопроводительном пресс-релизе содержится краткий обзор игры, в котором говорится: “Grand Theft Auto VI переносит игроков в штат Леонида, охватывая залитые неоном улицы Вайс-Сити и за его пределы, представляя самую обширную и захватывающую эволюцию в серии Grand Theft Auto на сегодняшний день”, как сформулировала Rockstar.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Анонс GTA VI был омрачен различными утечками. Ранее подросток из Великобритании был идентифицирован как ответственный за прошлогоднюю утечку, в результате которой было распространено 90 видеороликов о разработке. Кроме того, на этой неделе всплыли недавние кадры TikTok, предположительно утекшие из игры ребенком сотрудника Rockstar. На данный момент указанные видеоролики TikTok остаются доступными и оснащены дисплеями мониторов, демонстрирующими обширные виды игрового сеттинга.